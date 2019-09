Landelijke Gilde organiseert Familiedag Els Dalemans

12 september 2019

08u49 0 Bornem De Landelijke Gilde van Hingene-Wintam-Eikevliet organiseert op zondag 15 september een ‘Familiedag’ in het kasteeldomein d’Ursel in Hingene (Bornem).

“We kozen een reeks activiteiten uit die passen in het kader van de Dag van de Landbouw. Zo organiseren we een ludieke Boeren- en Boerinnen-5-kamp. Teams in passende outfits moeten het tegen elkaar opnemen tijdens een reeks uitdagingen. Dit wordt vast de moeite, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de toeschouwers”, zegt Gil Van den Berghe van de Landelijke Gilde.

“Ook stippelden we een wandelzoektocht van 3,5 kilometer uit, deelnemers kunnen zo meteen het kasteelpark verkennen. Wie graag fietst, kan onze landelijke fietstocht van 14 kilometer maken. Deze loopt langs de land- en tuinbouwbedrijven van veel van onze leden, sommige bedrijven zetten ook hun deuren open voor het publiek.”

“Kinderen kunnen tijdens de Familiedag een ritje maken op de rug van een pony of zich uitleven op de springkastelen. De volksspelen staan er voor jong en oud, en natuurlijk zorgen we ook voor de nodige hapjes en drankjes.”

De Familiedag vindt plaats op zondag 15 augustus van 14 tot 19 uur op kasteeldomein d’Ursel, Wolfgang d’Urselstraat 9 in Hingene (Bornem), de toegang is gratis.