Kunstveiling brengt 11.500 euro in het laatje voor Kom op tegen Kanker Els Dalemans

19 september 2019

16u47 2 Bornem De kunstveiling, georganiseerd door de medewerkers van het bedrijf Lonza-Capsugel in Bornem, bracht 11.500 euro in het laatje. De opbrengst wordt gebruikt om de vier teams te laten starten aan de ‘1.000 kilometer’ van Kom op Tegen Kanker. „We hebben 22.000 euro nodig, dus zitten al over de helft“, zegt Leen Peersman van het h’ART Donation for Charity Team van Lonza-Capsugel.

“Tijdens onze kunstveiling boden we 52 werken aan, 40 van hen werden ook effectief verkocht. Zo zamelden we al dit mooie bedrag in, maar we merken dat bezoekers ook na het evenement nog giften blijven storten. Het bedrag groeit dus nog elke dag aan, en daar zijn we enorm blij om. Bovendien plannen we de komende maanden nog de online-veiling van de niet-verkochte kunstwerken én ons jaarlijks spaghettifestijn op zondag 10 november”, somt Peersman op.

“Als comitéleden van het h’Art Donation for Charity Team willen we alle fantastische kunstenaars bedanken die ons deze werken hebben geschonken. Ook de kunstliefhebbers die hun portefeuille bovenhaalden en alle medewerkers en sponsors hebben dit mee mogelijk gemaakt. Dankzij de inzet van iedereen kunnen we hopelijk 4 volledige teams met alles samen 32 fietsers laten starten aan de volgende 1.000 kilometer tijdens het Hemelvaartweekend in 2020.”