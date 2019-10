Kunstenares creëert uniek werk voor nieuwe expo van kasteel d’Ursel Els Dalemans

24 oktober 2019

19u09 0 Bornem De Peruviaans-Amerikaanse kunstenares Cecilia Paredes is deze week druk aan het werk in kasteel d’Ursel in Hingene. “Paredes maakt in onze opdracht twee bijzondere kunstwerken, die volgend jaar te bewonderen zullen zijn in onze nieuwe tentoonstelling ‘PRINT&PAINT’”, zegt directeur Koen De Vlieger.

“We vroegen Paredes als kunstenares om een heel specifieke reden. Na een grondige renovatie van het hele kasteel, zitten we nu in de allerlaatste fase. De verschillende katoenen wandbespanningen uit het kasteel werden in de loop der jaren gerestaureerd. De laatste exemplaren worden binnenkort weer in de kamers gehangen. Dit is uniek, want in geen enkel ander kasteel in Europa vind je zo veel bedrukte en beschilderde stoffen op de muren. Zij zijn afkomstig uit zowel India als Europa, de oudste stukken dateren uit het midden van de 17de eeuw en de jongste werden pas in 1967 geplaatst”, zegt De Vlieger.

Kleding en meubels

“Met de laatste exemplaren in aantocht, besloten wij het verhaal van onze wandbespanningen te vertellen in een tentoonstelling. Tijdens PRINT&PAINT kan je de volledige verzameling voor het eerst komen bewonderen, krijg je meer info over de restauratie van de doeken, over het productieproces en de technieken, de motieven en de kleuren... Bijzonder is dat de stoffen die in kasteel d’Ursel werden gebruikt, eigenlijk bedoeld waren om kleding mee te maken of meubels mee te bekleden. We vonden dan ook spullen met dezelfde stoffen terug in de collectie van het Antwerpse ModeMuseum, en mogen enkele van die pareltjes tentoonstellen.”

Bodypaint

“Net als bij onze vorige expo’s, willen we die geschiedenis ook nu weer combineren met moderne kunst. Daarom contacteerden we Cecilia Paredes, die onder andere bekend is om haar foto’s van gecamoufleerde lichamen in textiel. Zij koos een print uit van 19de-eeuws textiel uit de slaapkamer van de hertog. Diezelfde bloemen en vogels liet Paredes door een bodypainter op haar lichaam schilderen, waarna zij poseert voor het paneel. Ze gaat helemaal op in de achtergrond, lijkt wel een kameleon. Het unieke kunstwerk wordt meteen ook het affichebeeld van onze nieuwe expo.”

De expo ‘PRINT&PAINT - 350 jaar bloemen op katoen’ opent de deuren van 21 mei tot en met 11 oktober 2020, groepsbezoeken kunnen nu al geboekt worden. Meer info: www.kasteeldursel.be.