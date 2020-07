Koor ‘Zingen (Z)onder De Douche’ zoekt begeleider: “Samen plezier maken is belangrijker dan perfectie” Els Dalemans

29 juli 2020

Bornem Het recreatieve koor Zingen (Z)onder De Douche uit Bornem slaakt een muzikale noodkreet. "We zijn dringend op zoek naar een dirigent en pianobegeleider in één. Als we niet snel de juiste kandidaat vinden, vrezen we dat ons koor na 12 jaar ophoudt te bestaan", zegt voorzitter Grete Flies.

“Zingen (Z)onder De Douche is een bijzonder koor: bij ons gaat samen plezier maken boven perfectie. Dit houdt in dat onze leden niet moeten kúnnen zingen, maar vooral gráág zingen. Hier kijkt niemand raar op van een valse noot. We willen net zo veel mogelijk mensen laten meegenieten van het geluksgevoel dat samen zingen geeft, en houden daarom de drempel en het lidgeld bewust laag. Die aanpak werkt, want we tellen op dit moment 32 leden en dat is meteen het hoogste aantal in twaalf jaar.”

Prestaties

““We vrezen echter dat onze filosofie nu een beetje in ons nadeel werkt. „De meeste dirigenten en pianobegeleiders willen immers prestaties neerzetten voor een publiek, bepaalde doelen bereiken. Wij treden ook wel eens op, maar willen vooral graag samen plezier maken tijdens onze wekelijkse zangavonden. Dan zingen we samen uit volle borst alles waar we zin in hebben: Franse chansons, kleinkunst, ballades, Nederlandstalige popsongs, moderne hits en onverwoestbare klassiekers.”

Coronamaatregelen

“We zoeken -om budgettaire redenen- bij voorkeur een dirigent en pianobegeleider in één. Maar ook een duo dat zin heeft om elke woensdagavond een bont allegaartje van mannen en vrouwen liedjes aan te leren en/of op piano te begeleiden, is meer dan welkom. Als de coronamaatregelen het toelaten zouden we onze zangavonden graag weer in september opstarten. Zingen (Z)onder De Douche is financieel gezond, heeft een goed draaiend bestuur en een groot ledenbestand. We zoeken enkel nog dat laatste stukje van de puzzel om weer samen aan de slag te gaan.”

Wie interesse heeft, kan mailen naar zingenzonderdedouche@hotmail.com.