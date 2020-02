Koopjes bij FOD Financiën: in beslag genomen Mercedes SL 280 geveild voor 48.000 euro HAA

06 februari 2020

17u48

Bron: Belga 1 Bornem Een openbare verkoop van in beslag genomen voertuigen heeft 334.320 euro opgebracht. In totaal gingen 63 voertuigen onder de veilinghamer.

De openbare verkoop ging uit van de FOD Financiën en vond plaats in Bornem, in de provincie Antwerpen. Topstuk was een Mercedes SL 280, waarvoor een koper 48.000 euro veil had. Een Rolls Royce Silver Shadow uit 1975 ging voor 7.200 euro de deur uit.

Deze maand organiseert de FOD Financiën nog twee veilingen van voertuigen, met telkens 64 loten. Op 12 februari kunnen geïnteresseerden in Gembloers (Namen) onder meer bieden op twee Ferrari's: een 458 Spider uit 2013 en een 348 TS uit 1990.

Tijdens de veiling op 18 februari in Brussel is een McLaren MP4-12C uit 2014 het topstuk.