Koepel van tennishal TC Bornem sneuvelt tijdens storm: “Onze ploeg zet alles op alles om terreinen tegen weekend weer speelklaar te krijgen”

Els Dalemans

13 februari 2020

17u09 2 Bornem Met man en macht wordt er al dagenlang gewerkt en gepoetst bij tennisclub TC Bornem in recreatiedomein Breeven. “De zware storm van zondag rukte een derde van onze lichtkoepel van het dak. Het water stroomde binnen, maar we hebben onze terreinen zo goed mogelijk proberen te beschermen. Hopelijk krijgen we alles tegen het weekend weer speelklaar”, zegt voorzitter Mario De Marteau.

“Zondagmiddag rond 13.30, toen de storm nog maar nét de kop opstak, rukte de wind een stuk van de lichtkoepel van het dak van de grote tennishal. Het bleek onmogelijk om in die weersomstandigheden op het dak te kruipen in een poging iets te herstellen. Daarom bedachten we met een ploeg vrijwilligers snel een plan: we reden naar de doe-het-zelfwinkel vlakbij en kochten er alle mogelijke plastieken zeilen op. De tennisvelden in onze hal zijn immers aangelegd met tapijt, dat moesten we zo snel mogelijk bedekken om grote schade te vermijden”, zegt De Marteau.

Bang afwachten

“We konden niet meer vermijden dat de regen binnenliep, daarom maakten we met behulp van de zeilen bovenop de terreinen ‘kuipen’ om het water in op te vangen. Verder was het bang afwachten wat er in de uren daarna zou gebeuren. We lagen ‘s nachts in bed te duimen dat de rest van de koepel wél zou houden. We prezen ons ook gelukkig dat de dakbedekking niet ‘s nachts was gaan vliegen, want dan hadden we dit pas maandagochtend gemerkt en was het te laat geweest om nog in te grijpen. Nu is er hier en daar wat schade aan de tapijten, maar we zullen ze niet moeten vervangen.”

De tapijten van de terreinen hebben hier en daar schade opgelopen,

maar we zullen ze niet moeten vervangen Mario De Marteau, voorzitter TC Bornem

Glazen wanden

“Ook de roofing van het dak van ons terras was losgekomen door het noodweer, onze nieuwe padelinfrastructuur met glazen wanden - waar we nog maar net fors in investeerden - gaf gelukkig geen krimp. Maandag gingen we meteen op zoek naar een manier om de koepel zo snel mogelijk weer te herstellen, want veel van onze tennisspelers komen wekelijks hun wedstrijden afwerken. Omdat het weer erg slecht bleef, kon de gespecialiseerde firma echter pas woensdag het dak op.”

Handen in elkaar

“We zijn voor een tijdelijke bedekking gegaan, als de winter achter de rug is en onze leden buiten kunnen gaan tennissen komt er een definitieve oplossing. Misschien moet de koepel zelfs volledig vervangen worden, maar daar zijn we gelukkig goed voor verzekerd. Met de hal weer waterdicht, werden donderdag de tapijten van de tennisvelden grondig gereinigd. We hopen het geheel tegen het weekend weer speelklaar te krijgen. Het is een drukke week geweest, maar het was ook mooi om te zien hoe bestuur en vrijwilligers in zulke noodsituaties de handen in elkaar slaan om een oplossing te vinden.”