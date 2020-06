Knip aan Warregaren en fietszone moeten mobiliteit in centrum verbeteren - Voor start al kritiek op aanpassingen Els Dalemans

24 juni 2020

19u54 0 Bornem De gemeente Bornem test een reeks aanpassingen uit die de mobiliteit in het centrum moeten verbeteren. Vanaf 1 juli komt er een knip voor gemotoriseerd verkeer aan het Warregaren en een fietszone. Opvallend: gemeenteraadsvoorzitter Eddie Bormans (N-VA) noemt het plan nu al ‘een dikke buis voor het studiebureau’.

Het centrum van Bornem worstelt al enkele jaren met een toenemende verkeersdruk. Om de vele en verschillende verkeersstromen vlot en veilig te combineren, wordt het mobiliteitsplan aangepast. “De situatie werd de voorbije jaren volledig in kaart gebracht, en samen met een extern studiebureau zochten we een oplossing. Twee onderdelen van het nieuwe plan gaan we van 1 juli tot 31 december 2020 al uittesten: de knip voor gemotoriseerd verkeer aan het Warregaren en een fietszone”, zegt mobiliteitsschepen Saadet Gulhan (N-VA).

Knip aan Warregaren

“De knip aan het Warregaren houdt in dat gemotoriseerd verkeer vanaf het Landhuis door de Boomstraat kan rijden, maar aan het Warregaren naar de Puursesteenweg wordt geleid. Met deze knip blijft de Boomstraat voor iedereen toegankelijk, maar zal het doorgaand verkeer deze winkelstraat mijden. Fietsers en voetgangers zijn toegelaten in beide richtingen, en hebben aan het Warregaren de keuze tussen Puursesteenweg, Kloosterstraat of Sint-Amandsesteenweg.”

Verkeerslichten

“De Sint-Amandsesteenweg wordt enkelrichting tussen de verkeerslichten Dulftstraat/Absveldstraat en Kloosterstraat naar de Kloosterstraat toe. De Kloosterstraat wordt enkelrichting vanaf de Sint-Amandsesteenweg tot het kruispunt met de Achterweidestraat. In de Dulftstraat wordt de huidige rijrichting omgedraaid, zo creëren we de lus Sint-Amandsesteenweg – Kloosterstraat – Dulftstraat. De verkeerslichten op het kruispunt Absveldstraat-Barelstraat worden uitgeschakeld en het verkeer vanuit Absveldstraat-Breevenstraat krijgt voorrang.”

Fietszone

“Een tweede aanpassing is de inrichting van een fietszone in een groot deel van het centrum. Een fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten, de maximum toegelaten snelheid is er 30 kilometer per uur en gemotoriseerd verkeer moet er achter de fietser blijven. Heel wat straten in het centrum zijn te smal om fietsers op een veilige manier in te halen met de auto, deze fietszone moet de veiligheid verhogen.”

Dikke buis

Al meteen na de voorstelling van de aanpassingen, geeft partijgenoot van Gulhan en gemeenteraadsvoorzitter Eddie Bormans ‘een dikke buis aan het studiebureau’. “Binnen onze partij werd lang geleden al een weldoordacht plan uitgewerkt. Hierin werd rekening gehouden met de meeste verzuchtingen en wensen van de bewoners, handelaars en passanten van het centrum”, zegt Bormans.

Problemen

“Binnen de coalitie van N-VA met IEDEREENBORNEM werd echter beslist dat er met een extern studiebureau moest worden ingeschakeld, en dat nieuwe plan wordt nu uitgetest. Ik ben ervan overtuigd dat het niet lang zal duren voor de eerste problemen opduiken, en ik vrees dat daarna ook de rest van het mobiliteitsplan niet meer positief onthaald zal worden door de Bornemnaar.”

Inwoners kunnen hun opmerkingen over de aanpassingen mailen naar mobiliteit@bornem.be.