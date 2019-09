Kledingzaak Follie opent deuren in Boomstraat Antoon Verbeeck

09 september 2019

15u00 0 Bornem In de Boomstraat in Bornem opende de nieuwe kledingzaak Follie. Na zaken in Aartselaar en Hove is het de derde zaak van zaakvoerders Mike Loverie en Yana Van Rillaer.

“We waren al twee jaar op zoek naar een pand dat aan onze eisen voldeed. Na Aartselaar, waar we in januari gaan uitbreiden, en Hove is dit wat ons betreft de perfecte gemeente omdat de mensen hier nog echt lokaal winkelen”, vertelt Mike. “We specialiseren ons in hippe, toegankelijke damesmode en vullen deze aan met schoenen en accessoires. Onze focus ligt op klantgerichtheid. We willen dat onze klanten zich gezien voelen en weten dat wanneer ze bij ons langskomen ze kunnen rekenen op eerlijk advies naar de perfecte outfit. Of ze nu naar Aartselaar, Bornem of Hove gaan, de begroeting is dezelfde, net als de aanpak van ons geweldig team.” Elke woensdag- en donderdagavond organiseren Mike en Yana een Follie’vening, een ‘private shopping’-event. “Hier kunnen groepjes van minimum zes dames bij ons terecht voor twee uurtjes privaat shopplezier achter gesloten deuren. Bij een hapje en een drankje kunnen ze met de hulp van een persoonlijk Follie-teamlid naar hartenlust passen en mekaar advies geven. Zo’n avond is kosteloos en wij zorgen voor alles. In Bornem starten we vanaf januari om ons team voldoende tijd te gunnen om zich in te werken en om de mensen onze winkel te leren kennen. Zo’n avond boeken kan heel eenvoudig via onze online agenda op www.follie.shop.”