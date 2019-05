Kinderen en senioren smeden band met interviews en spelletjes Els Dalemans

22 mei 2019

17u45 9 Bornem De bewoners van woonzorgcentrum De Vlietoever in Wintam (Bornem) kregen een bende enthousiaste bezoekers over de vloer. De kinderen van het zesde leerjaar van de Huveneersschool kwamen er wat tijd doorbrengen met de senioren én hen meteen ook interviewen.

“De leerlingen hadden hun bezoek goed voorbereid: ze stelden een hele reeks vragen over vroeger aan onze bewoners, om zo meer te weten te komen over hun leven en achtergrond. Daarna werden er gezelschapsspelletjes gespeeld. We kozen voor Rummicub, Yahtzee, 4 op een rij, … iedereen ging aan het rekenen en nadenken over de volgende tactische zet”, zegt animatrice Gracy De Ruysscher.

“Daarna werden de knutselspullen bovengehaald, en de kinderen en senioren maakten samen papieren bloemen. De bewoners genoten enorm van de aanwezigheid van de jongeren, ze bloeiden echt helemaal open. Maar ook de kinderen hadden plezier, er werd veel gelachen én geconcentreerd geluisterd naar de verhalen die werden verteld. Deze twee groepen staan nog vaak erg ver van elkaar, maar als je ze samen zet zie je mooie dingen gebeuren.”