Kerstmagie keert in 2021 terug naar kasteel d'Ursel Els Dalemans

03 februari 2020

14u51 2 Bornem De theatervoorstelling Kerstmagie palmt in 2021 terug kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem) in. Dat nieuws bracht directeur Koen De Vlieger aan de vrijwilligers die voor hun inzet in de watten werden gelegd tijdens een ‘bedankavond’.

“Van 7 tot 23 december kregen we meer dan 7.000 bezoekers over de vloer. Zij konden genieten van de eerste editie van ‘Kerstmagie’, een theatervoorstelling doorheen de prachtig versierde kamers van het kasteel. Aan Kerstmagie werkten meer dan 200 vrijwilligers mee: ze bouwden het decor, zorgden voor kerstdecoratie, maakten kostuums, acteerden en dansten, bemanden de bar en zorgden dat alles tot in de puntjes verliep”, zegt De Vlieger.

Te zwaar

“We bedankten al deze mensen tijdens een feestje op het kasteel en we brachten hen meteen goed nieuws. Kerstmagie komt in 2021 immers terug naar kasteel d’Ursel. We slaan bewust een jaartje over, omdat uit de vergadering met de teamverantwoordelijken is gebleken dat het anders iets te zwaar wordt voor iedereen.”

Pauze

“Vanuit het kasteel staan wij voor een druk jaar met onze nieuwe, grote expo ‘Print&Paint’. Die zal lopen van mei tot oktober, en de voorbereidingen voor Kerstmagie starten klassiek al tijdens de zomermaanden. Ook voor de vrijwilligers zijn het intense maanden geweest, we willen hen niet ‘opbranden’ door Kerstmagie meteen weer te organiseren. Deze pauze zal iedereen deugd doen, zodat we er in 2021 allemaal weer zin in hebben!”

Wie graag ook kasteelvrijwilliger wil worden, kan een mailtje sturen naar info@kasteeldursel.be.