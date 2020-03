Gesponsorde inhoud Kerkklokken luiden uit solidariteit, gelovigen hangen hartjes aan hekken Els Dalemans

23 maart 2020

11u58 0 Bornem De Pastorale zone Bornem en Sint-Amands sluit zich op een originele manier aan bij het dagelijkse applaus voor het personeel in de zorgsector.

“Ook wij willen al die mensen die zich tijdens deze coronacrisis in de ziekenhuizen en in de woon- en zorgcentra inzetten, laten weten dat we aan hen denken en hun inzet waarderen. Als symbolisch oorverdovend applaus, laten we elke dag om 19.55 uur de torenklokken van onze kerken luiden in onze geloofsgemeenschappen in Bornem en Sint-Amands”, klinkt het.

Hartjes aan hek

De geloofsgemeenschap Sint-Stefaan in Hingene (Bornem) start bovenop een eigen actie. “Wij roepen onze inwoners op om zo veel mogelijk hartjes te komen hangen aan de hekken rondom de kerk. We vinden het belangrijk om tijdens deze -voor velen angstige en chaotische- periode als plaatselijke geloofsgemeenschap zowel het medisch personeel als alle patiënten te laten zien dat we met hen begaan zijn. We steken hen zo graag een symbolisch hart onder de riem”, zegt Hugo Spiessens.

Spandoek

“Daarom hingen we een groot hart en een spandoek op aan het hek van de kerk in Hingene, en we hopen dat anderen ook hun hartje komen hangen. Ook in Bornem heeft de kerkfabriek met veel sympathie toestemming gegeven om het hek aan de pastorie en de kerk te versieren met hartjes. Het is zéker niet onze bedoeling om mensen ‘uit hun kot’ te halen, maar wie een wandeling maakt of boodschappen doet bij de plaatselijke zelfstandigen onder de kerktoren, kunnen van de gelegenheid gebruik maken om uit sympathie en waardering een hartje te komen hangen.”