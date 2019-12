Kerk van Branst wordt mogelijk 'depot voor kerkelijke goederen', actiegroep #TeamBranst protesteert: “Richt kerk in als creatief atelier.” Els Dalemans

20 december 2019

19u22 1 Bornem De kerk van de Bornemse deelgemeente Branst krijgt mogelijk een nieuwe invulling als depot voor kerkelijke goederen. Een groep inwoners is niet akkoord, en verenigt zich in de actiegroep #TeamBranst: “Er is nooit inspraak geweest, deze beslissing wordt niet gedragen door het dorp. Wij willen een creatief atelier.”

Het kerkbestuur Bornem, de pastorale zoneploeg Bornem-Sint-Amands en gemeente Bornem organiseren in januari samen een infomoment over de plannen voor de Sint-Vincentius a Paulokerk van Branst. “We bekijken op dit moment samen de toekomst van de acht kerken in Bornem. Iedereen weet dat het aantal kerkgangers afneemt, hierdoor wordt ook het waardevolle patrimonium bedreigd.”

Regionaal depot

“Wij willen elke kerk een waardevolle en gedragen toekomst geven, door elk gebouw een nieuwe bestemming te geven. De kerk van Branst zal worden voorgedragen als een regionaal depot voor kerkelijke goederen. Dit betekent niet dat dit kerkgebouw een afgesloten magazijn wordt, maar het wordt wel een levendige behoeder van ons religieus erfgoed. Naast die functie, zal er in de kerk zeker ook plaats worden gemaakt voor publieke toegankelijkheid en voor activiteiten van het lokale vrijwilligersleven.”

‘Depot? De pot op!’

De inwoners van Branst die niet akkoord gaan met de toekomstplannen voor hun kerk, verenigden zich net in de actiegroep #TeamBranst, met als slogan: ‘Depot? De pot op!’. “Deze depotfunctie wordt helemaal niet gedragen door de inwoners van Branst, net zoals in Wintam het geval was”, zegt Pieter De Mil van #TeamBranst.

“Er is met de inwoners nooit eerder concreet gepraat over dit onderwerp, pas wanneer er al een concreet voorstel op tafel ligt vindt een eerste infomoment plaats. Wij verwachten nu échte inspraak, als die er niet komt gaan we actie voeren. De kerk van Branst is een plek van ons allemaal, als de eredienst er verdwijnt moet er terug een functie komen die door de inwoners gedragen wordt.”

Atelier Jozef

“Ons voorstel is ‘Atelier Jozef’, een open werkplek waar op een ambachtelijke manier aan houtbewerking kan worden gedaan: zagen, schaven, beitelen en meer. We kunnen dat atelier aanvullen met een ontmoetingsruimte, waar creatieve workshops voor jong en oud kunnen worden georganiseerd. Atelier Jozef zou een uitbreiding zijn van het FabLab, dat in 2016 werd opgericht en onderdak vindt in CC Binder. Voor Atelier Jozef is daar echter geen plaats, omdat we hiervoor een locatie van toch zo’n 300 vierkante meter nodig hebben. In de kerk van Branst lukt dit wél.”

Het infomoment over de toekomst van de kerk in Branst vindt plaats op donderdag 16 januari 2020 om 19.30 uur in de kerk zelf. Meer info over de actiegroep vind je op Facebook: #TeamBranst.