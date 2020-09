Kerk Klein-Brabant start leesgroep: “Net nu hebben mensen nood aan verhalen over hoop”

Els Dalemans

16 september 2020

18u16 0 Bornem Leesgroepen en boekenclubs zijn in, ook Kerk Klein-Brabant volgt die trend. “We willen graag samen aan de slag gaan met het meest verkochte boek ter wereld. Ons aanbod werd door de coronacrisis immers erg klein, terwijl net nu mensen nood hebben aan verhalen over hoop en samenhorigheid” zegt parochieassistent van de Pastorale Zone Bornem en Sint-Amands Inge Hauchecorne.

“We speelden al veel langer met het idee om een eigen leesgroep op te starten, en bij de start van de coronacrisis leek de praktische organisatie ons een extra hindernis. Maar nu zoveel maanden later gaan we tóch met deze activiteit van start. We zijn er zeker van dat we dit met de nodige maatregelen op een veilige manier kunnen organiseren. Maar wat veel belangrijker is: we merken dat mensen hier net nu, in deze bijzondere tijden, nood aan hebben.”

Hoop en zingeving

“De coronacrisis is immers nog steeds volop aan de gang, elke dag weer wordt er gefocust op cijfers en statistieken, de economie en onze fysieke gezondheid… Dat is allemaal erg belangrijk, maar het begint ook allemaal zwaar te wegen. We merken dat mensen nood hebben aan verhalen over hoop en zingeving. We moeten al zoveel dingen laten: samen uit volle borst zingen, de kerkdeuren wagenwijd open kunnen zetten om afscheid te nemen van een overledene, communie- en doopvieringen organiseren….”

5 miljard exemplaren

“We gaan daarom samen aan de slag met de Bijbel. Volgens de ene bron zijn er zo’n 2,5 miljard, volgens de andere bron zelfs 5 miljard exemplaren van dit boek verkocht. Velen hebben de verhalen echter nog niet eens gelezen, terwijl ze ook vandaag nog wel van belang zijn. We lezen daarom samen enkele Bijbelverhalen, zoeken een evenwicht tussen gekende en minder gekende verhalen, verschillende stijlen en soorten… Daarna praten we over wat deze verhalen betekenen in ons leven van vandaag.”

Geen ervaring

“Iedereen is welkom om deel te nemen aan onze leesclub, je hoeft geen ervaring te hebben met het lezen van de Bijbel of zelfs met het christendom. We voorzien een aanbod in de namiddag en een reeks avondsessies, elke bijeenkomst duurt zo’n twee uur. De namiddagsessies vinden plaats op dinsdag en starten op 6 oktober om 14 uur, de avondsessies gaan van start op 22 oktober om 20 uur. Het Bijbellezen vindt plaats in het Gildenhuis op het Kardinaal Cardijnplein 8 in Bornem, om de onkosten te dekken vragen we een vrije bijdrage.”

Inschrijven is omwille van de coronamaatregelen verplicht en kan via secretariaat@kerkkleinbrabant.be.