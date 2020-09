Kenny Van Hoevelen (FCS Mariekerke-Branst): “We willen meteen promoveren” Joeri Vanderlinden

10 september 2020

18u14 0 Bornem In het tussenseizoen is er heel wat veranderd in het voetballandschap. FC Mariekerke en KVS Branst sloegen de handen in elkaar en vormen nu samen FCS Mariekerke-Branst. De nieuwe club komt uit in tweede provinciale A en is zeer ambitieus. Eén naam die opvalt in de selectie: Kenny Van Hoevelen. Na al die jaren op nationaal niveau komt hij voor het eerst uit in de provinciale reeksen.

Kenny Van Hoevelen heeft al bij mooie clubs gespeeld. Westerlo, KV Mechelen, Eendracht Aalst, OH Leuven en het Nederlandse RKC Waalwijk om er maar een paar te noemen. Waarom de stap naar tweede provinciale en naar Mariekerke-Branst? “Ik woon in Mariekerke. Vorig jaar ging ik met vrienden al af en toe kijken naar de eerste ploeg van FC Mariekerke. Daar ben ik aan de praat geraakt met het bestuur en zo is het snel gegaan. Mijn kinderen zijn ook aangesloten bij de club. Ik woon op slechts vijf minuten wandelen van de voetbalvelden. Het was dus een logische keuze.”

De verdediger heeft er een mooie carrière opzitten in de nationale reeksen. “De promotie naar eerste klasse (in 2007, red.) en de bekerfinale (in 2009, red.) waren hoogtepunten bij KV Mechelen”, herinnert Van Hoevelen zich. “Ik heb nog vaak contact met Jan Verlinden, Pieter Crabbeels en Wesley Vanbelle. Tijdens de bekerfinale van KV Mechelen tegen Gent zat ik ook in het Koning Boudewijnstadion. Ook mijn jaar in het buitenland bij RKC Waalwijk (2013-2014, red.) ga ik nooit vergeten. In de eredivisie kunnen voetballen tegen ploegen als Ajax en Feyenoord maakt wel indruk. Ik ben nog een paar keer op bezoek gegaan in Waalwijk en wordt er nog steeds met open armen ontvangen.”

Ambitie

Dit seizoen wordt het voor de titel spelen in tweede provinciale A. “Mariekerke-Branst is een club met ambitie”, klinkt het. “De club wil meteen naar eerste provinciale. Vorig seizoen was het al een doel om te promoveren en het eindrondeticket was al binnen. Het coronavirus heeft er echter een stokje voor gestoken. Men heeft nu opnieuw een kern gebouwd om voor de titel te spelen. Daar wil ik mijn steentje toe bijdragen.”

Zolang het lichaam meewil en ik gespaard blijf van aanslepende blessures, ga ik blijven voetballen. Kenny Van Hoevelen

Aan stoppen heeft Van Hoevelen, ondanks zijn 37 jaar, niet gedacht. “De goesting om te voetballen is er nog altijd. Het wordt wel steeds moeilijker om het voetbal te combineren met mijn job en het gezinsleven. Ik werk zes dagen op zeven in het familiebedrijf (Van Hoevelen Verhuizingen in Mechelen, red.) en ook hobby’s van de kinderen nemen veel tijd in beslag. Maar zolang het lichaam meewil en ik gespaard blijf van aanslepende blessures, ga ik blijven voetballen.”