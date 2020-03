Kat verliest achterpoot door jagersklem, eigenaar luidt de alarmbel: “Hoelang moeten we dit nog pikken?” Els Dalemans

03 maart 2020

De Bornemse kater Eli ging op 1 februari op stap en bleef 3 weken spoorloos. "Bij zijn thuiskomst had Eli een lelijke wonde aan zijn poot, de dierenarts is ervan overtuigd dat hij gevangen zat in een jagersklem. De poot moest worden geamputeerd. We telden hiervoor 500 euro neer. Hoelang gaan politie en gemeentebestuur dit gedrag van de jagers nog tolereren ?", vraagt eigenaar G.T. zich af.

“We wonen vlakbij het Bornemse recreatiedomein Breeven, dat aansluit op een jachtgebied. Toen Eli begin februari plots niet meer naar huis kwam, vermoedden we meteen dat er iets mis was. Hij draagt een chip, dus bij bijvoorbeeld een aanrijding zou iemand hem vast wel identificeren en ons contacteren. Toen dat niet gebeurde, organiseerden we zelf een zoektocht. Op sociale media las ik verschillende gelijkaardige verhalen van mensen die waarschuwden voor jagers. Ik ging daarom op wandel in het jachtgebied vlakbij, maar werd er meteen benaderd door drie achterdochtige jagers die mij vroegen wat ik daar precies kwam doen. Ik vond Eli niet en liet uiteindelijk voor meer dan 250 euro affiches drukken die we verspreidden in de gemeente”, zegt de Bornemnaar.

Poot geamputeerd

“Drie weken later stond Eli plots weer aan de deur, compleet ondervoed en met een grote, lelijke wonde aan zijn achterpoot. We trokken met hem naar de dierenarts, die ons vermoeden meteen bevestigde. De wonde was duidelijk afkomstig van een jagersklem en al enkele dagen oud. Eli had waarschijnlijk een hele tijd vast gezeten voor hij zichzelf kon bevrijden. Zijn poot moest worden geamputeerd, wat ons 500 euro kostte. We hebben ondertussen een dure kat in huis. De dierenarts schreef een duidelijk verslag over de gebeurtenis en daarmee trokken we naar de lokale politie. Maar tot mijn grote verbazing kreeg ik te horen dat men zonder bewijsmateriaal – de jagersklem – niets kan doen.”

Jagersklem

G.T. wou het daar niet bij laten en trok samen met zijn dochtertje Alexis (5) én de geamputeerde kattenpoot naar de burgemeester. “Eli is hààr kat, ze zijn dikke vrienden. Hoe moet ik Alexis uitleggen dat niemand ons wil helpen om ervoor te zorgen dat Eli – of de kat van eender welk ander kind – niét meer in zo’n jagersklem terecht kan komen?”

Burgemeester Kristof Joos (N-VA) reageerde verbaasd toen hij de doos met de geamputeerde poot aangereikt kreeg. “Ik begrijp wel dat deze mensen bij mij komen aankloppen, omdat de politie niet veel voor hen kon doen bij gebrek aan bewijs. Maar dit was toch een ‘bijzonder’ geschenk van een vijfjarige”, aldus Joos.

Jachtperikelen

“Ik las ook het verslag van de dierenarts en geloof dat de wonde afkomstig is van een klem, mààr dit hoeft nog geen jagersklem te zijn. Iemand anders kan zulke klemmen ook plaatsen om dieren van zijn eigendom te houden.” De burgemeester belooft wel de zaak verder te onderzoeken. “Volgende week staat een gesprek gepland met de arrondissementscommissaris over de jachtperikelen in onze gemeente. Ik zal dit incident mee opnemen in dat grotere dossier. En ik zou ook graag te weten komen wààr die klem ligt, want mogelijk lopen ook andere dieren of zelfs spelende kinderen gevaar.”