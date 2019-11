Kasteeldomein d'Ursel krijgt hulp van leerlingen tuinonderhoud én van bosbouwer uit Estland Els Dalemans

19 november 2019

17u57 1 Bornem Er wordt deze week druk gewerkt rondom kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem). Vijf leerlingen van het zevende specialisatiejaar ‘Tuinonderhoud en –aanleg’ van het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (PITO) Stabroek zijn er aan de slag in de park. Ze krijgen daarbij hulp van een bijzondere expert: een bosbouwer uit Estland.

“De leerlingen doen tijdens deze week op het kasteeldomein heel wat praktijkervaring op: ze leren er bomen vellen, hout hakselen en omgaan met machines. Deze zaken krijg je nooit uitgelegd met theorie in een leslokaal, je moet het kunnen doén. Concreet helpen onze jongens bij het verder opruimen van de schade van de grote storm in maart 2019. Toen waaiden op het domein tientallen bomen om, de meest gevaarlijke zaken werden toen meteen aangepakt. Nu is er eindelijk ook tijd voor het minder dringende werk. De leerlingen zullen bovendien ook helpen met het uitdunnen van het parkbos, zodat nieuwe bomen genoeg zonlicht krijgen”, zegt leerkracht Wim Voet.

Bosbouwer uit Estland

“We kunnen tijdens de praktijkweek dit jaar beroep doen op een bijzondere expert. Dankzij het Erasmus+-programma van de Europese Commissie, konden we Martti Vesingi uitnodigen. Hij is een bosbouwer uit Estland, die dankzij Erasmus+ in het verleden ook al voor stageplaatsen in een bedrijf in Estland zorgde. Martti leert onze leerlingen in het park de knepen van het vak leren, meteen oefenen onze leerlingen ook hun kennis van het Engels. Om onnodige verplaatsingen te vermijden, logeren we bovendien een week lang in het Laathof op het kasteeldomein. Zo leren de jongens nog beter als team werken en als groep samenleven.”