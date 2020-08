Kasteel de Marnix krijgt belevingscentrum, uitkijktoren en heraanleg Kasteeldreef: “Meer bezoekers naar dit unieke erfgoed lokken”



Els Dalemans

20 augustus 2020

19u06 0 Bornem De natuur en het erfgoed in en rondom het kasteel van graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde meer in de kijker zetten. Dat is het doel van het project ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’. Tegen midden 2022 krijgt het domein een eigen uitkijkplatform, een belevingscentrum in de stallen, een onthaalcentrum in de abdij van Bornem en de heraanleg van de Kasteeldreef. “We moeten dringend meer uitpakken met dit unieke erfgoed.”

Met het project ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ wil Toerisme Vlaanderen samen met verschillende partners de drie grote kastelen van de Scheldevallei -in Bornem, Laarne en Wissekerke- openstellen voor het publiek.

Prachtig bewaard

“Klein-Brabant heeft nu al een mooi toeristisch aanbod met heel wat wandel- en fietsroutes en uniek erfgoed. Er kan echter nog veel meer aandacht gaan naar dit kasteel, dat over de generaties heen prachtig werd bewaard. Een groot deel van het kasteel is nu al voor het publiek toegankelijk. Om toeristen in de toekomst nog meer redenen te geven om hier halt te houden, plannen we een hele reeks investeringen”, zegt Jan de Haes, voorzitter van Rivierpark Scheldevallei en gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

Uitkijktoren

“De Kasteeldreef zal worden vernieuwd, want zeker in de wintermaanden is het er onmogelijk om naast de putten te rijden”, vult burgemeester van Bornem Kristof Joos (N-VA) aan. “Op het domein zal een uitkijktoren worden gebouwd, zodat bezoekers er een uniek zicht krijgen op het kasteel zelf, de Oude Schelde en de rest van de regio. In de abdij van Bornem, verbonden met het kasteel via de Oude Dreef, wordt een onthaalpunt voor bezoekers ingericht.”

Unieke Breugel-etsen

“Boven de huidige koetsenstallingen vlakbij het kasteel, waar je de unieke koetsencollectie van de graaf kan bewonderen, komt een nieuw onthaal- en belevingscentrum. In het kasteel zelf zal de focus, naast de geschiedenis van het gebouw, liggen op de unieke collectie etsen van Breugel van de graaf. Dit is één van de grootste privécollecties ter wereld, en dat is nu nog té weinig geweten.”

De partners willen ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ volledig realiseren tegen medio 2022, aan het totaalproject hangt een prijskaartje van zo’n 4.3 miljoen euro.