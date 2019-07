Kasteel d'Ursel zoekt 13.000 euro voor bouw pontonbrug: “We willen deelnemers Dodentocht over vijver laten wandelen”

Els Dalemans

03 juli 2019

17u37 1 Bornem Op vrijdag 9 augustus wordt het startschot gegeven van de 50ste editie van de Dodentocht. Kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem), al jaren een vaste waarde op het parcours, bedacht een spectaculair plan om die bijzondere verjaardag te vieren. “We willen een pontonbrug bouwen zodat de deelnemers door ons kasteel en over de vijver kunnen wandelen. Maar dit kost ons 13.000 euro, daarom organiseren we een inzamelactie”, zegt directeur Koen De Vlieger.

In 2016 trokken de duizenden deelnemers aan de Dodentocht voor het eerst niet rond maar door kasteeldomein d’Ursel in Hingene. Ze werden er ontvangen in stijl, met kaarsen en muziek. Een jaar later kregen de wandelaars er een portie kunst bovenop, de route liep toen dwars door het kunstwerk ‘The Guard’ op de oprijlaan. In 2018 werden de boxen op de oprijlaan vervangen door livemuziek: de Bornemse klarinettiste Anne Boeykens speelde er samen met een groep muzikanten voor de wandelaars vanuit de spiegelzaal.

“We deden elk jaar al iets meer voor de Dodentocht en naar aanleiding van deze vijftigste editie moést het gewoon spectaculair worden. Deze verjaardag valt bovendien samen met ons eigen jubileum: exact 25 jaar geleden redde de provincie Antwerpen het kasteel van de ondergang. We vieren dus dubbel feest en gingen op zoek naar een uniek geschenk”, zegt De Vlieger.

“Normaal gezien wandelen de Dodentocht-deelnemers door de grote poort, over de oprijlaan, om net voor het kasteel af te slaan en het pad rond onze vijver te volgen. Dit keer willen we alle 13.000 deelnemers dwars dóór het kasteel laten wandelen: door de voordeur, via de inkomhal en de spiegelzaal, over het balustrade van het terras en dan over de grote vijver achteraan. Voor deze laatste hindernis hebben we een pontonbrug nodig van exact 100 meter lang.”

We hebben al 21 procent van het nodige bedrag

in onze spaarspot Koen De Vlieger, directeur kasteel D’Ursel

“We klopten aan bij gespecialiseerde firma’s, en kregen een prijsberekening van 13.000 euro voorgeschoteld. Dat is exact één euro voor elke deelnemer aan de Dodentocht. We startten een crowdfunding-actie, er zit al 21 procent van het nodige bedrag in onze spaarpot. We hebben nog tijd tot 16 juli om de rest van het geld in te zamelen, dan laten we de firma weten of de brug wel of niet gebouwd kan worden. Vanzelfsprekend gaat het hier om een stevig en veilig exemplaar, met relingen langs weerskanten. We willen de wandelaars immers droog aan de overkant krijgen.”

“Op onze vijver dobbert sinds woensdag een Dodentocht-vlag, die aangeeft hoe ver de pontonbrug al reikt met het ingezamelde geld. Telkens iemand stort, trekken we de boeien wat verder tot we aan de oever zijn. Wanneer we meer dan 13.000 euro inzamelen, zorgen we voor de nodige randanimatie: aangepaste verlichting, projectie, muziek... Als we dit bedrag niét halen, loopt het parcours net als de voorbije jaren gewoon weer rond het kasteel.”

Wie geld stort voor de bouw van de pontonbrug, krijgt daar ook iets voor terug. Vanaf 1 euro kan je zelf - op vrijdag 9 of zondag 11 augustus - door het kasteel en over de vijver wandelen. Met andere formules kan je dit doen samen met vrienden én krijg je er een fles Cuvée Antonine bovenop, kan je de Dodentocht volgen vanop de tweede verdieping van het kasteel, of krijg je een dag na de Dodentocht een exclusief driegangenmenu geserveerd in het midden van de pontonbrug.

Alle info vind je op https://www.kisskissbankbank.com/nl/projects/help-de-100km-dodentocht-dwars-door-het-kasteel/