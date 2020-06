Kasteel d’Ursel wordt decor van ‘Grootste Studentfest Ooit’ Els Dalemans

19 juni 2020

17u28 2 Bornem Kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem) wordt op 4 juli het decor van het ‘Grootste Studentfest Ooit’. Dat is uitzonderlijk, want een muziekfestival organiseren mag helemaal niet in het natuurgebied. “Het wordt een online studentenfeest, een uniek initiatief waar we graag aan meewerken”, zegt directeur Koen De Vlieger.

De voormalige zomerresidentie van de adellijke familie d’Ursel in Hingene is nu eigendom van de Provincie Antwerpen, het hele jaar door worden er tentoonstellingen en andere activiteiten georganiseerd. “Door de coronacrisis is het ook in het kasteel plots wel héél stil, en dat zijn we niet gewend. Daarom werken we heel graag mee aan het project van student en DJ Toon Seghers of ‘DJ LOUIS XIV’”, zegt De Vlieger.

Drie uur durende livestream

Seghers organiseerde in mei een eerste online studentenfeest, dat werd met meer dan 100.000 kijkers op Facebook meteen een gigantisch succes. “We besloten meteen om een tweede, veel grotere editie te organiseren om het einde van de examens te vieren. We gaan voor een drie uur durende livestream met optredens op 4 juli. ‘Op de virtuele line-up pronken namen als Jamie-Lee Six & LOUIS XIV, Michael Amani, 5napback, Eagl,... en enkele special acts. We schenken ook een reeks prijzen weg.”

Tienduizenden deelnemers

“27 studentenclubs zetten mee hun schouders onder dit spektakel, zo wordt het letterlijk het grootste studentenevenement ooit. Natuurlijk mag ook een ‘battle’ tussen de verschillende studentensteden niet ontbreken. We zijn blij dat we voor ons ‘Grootste Studentfest Ooit’ terecht kunnen in Kasteel d’Ursel. Omdat het publiek alles van thuis uit volgt, hoeft de muziek in het kasteel niet luid te staan. Op die manier is het toch mogelijk om een festival met tienduizenden deelnemers te organiseren in een klein dorp.”