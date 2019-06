Kasteel d'Ursel organiseert opendeurdagen, kasteelbivak en zomerzoektocht Els Dalemans

24 juni 2019

11u12 0 Bornem Kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem) breidt de bezoekuren tijdens de zomermaanden uit. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan een zomerzoektocht, of op het domein kamperen tijdens het ‘kasteelbivak’.

“Het kasteel bezoeken kan steeds in groep, maar tijdens juli en augustus zetten we onze deuren ook wagenwijd open voor individuele bezoekers. Van 30 juni tot en met 9 september 2019 kan je elke zon- en feestdag van 13 tot 18 uur alle verdiepingen bezoeken. We vertellen het verhaal van het kasteel en van de familie d’Ursel. De toegang is gratis, maar na afloop vragen we graag een vrije bijdrage voor het onderhoud en de werking van het kasteel”, zegt directeur Koen De Vlieger.

“Tijdens die opendeurdagen vind je ook weer een pop-upparkbar op ons domein. Elke zon- en feestdag kan je er van 13 tot 18 uur genieten van een ijsje, een drankje én onze eigen Cuvée Antonine.”

“Wie graag de omgeving van het kasteel ontdekt, kan zich aan onze zomerzoektocht wagen. Die loopt door het park en de polders, langs de Scheldedijk en het paviljoen De Notelaer. Het doel is om onderweg zo veel mogelijk foto’s te herkennen en een reeks vragen te beantwoorden. De winnaar van de zoektocht krijgt een gratis weekend voor acht personen in het Atelier van Antonine. De opgave vind je vanaf 29 juni op de website van kasteel d’Ursel.”

“Wie graag wat langer op ons kasteeldomein blijft, kan er overnachten tijdens het ‘kasteelbivak’. We werken samen met Terra Nova, het project rond overnachtingen in de provinciale groendomeinen. Op vrijdag 26 juli of zaterdag 27 juli kan je hier je tent opslaan, en kennismaken met Napoleon en zijn tegenstanders op het slagveld: het 7de Bataljon Infanterie van Linie. Meer info en tickets via www.terranova.be.”