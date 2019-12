Kasteel d'Ursel opent pop-up winterbar in park Els Dalemans

04 december 2019

18u23 0 Bornem Nu winterbars zo populair zijn, kan ook kasteeldomein d’Ursel in Hingene (Bornem) niet achterblijven. In het park rondom het kasteel werd daarom een reuzegrote blauwe circustent omgebouwd tot gezelligste pop-up winterbar.

“We verwachten van 7 tot 23 december enkele duizenden bezoekers voor ‘Kerstmagie’, onze theaterwandeling doorheen het kasteel. Om jong en oud niet alleen in het kasteel in stijl te ontvangen, gingen we voor dit extraatje. De bar werd ingericht met kerstige kleuren en we spelen er alle bekende Kerstcrooners. Maar niet alleen wie Kerstmagie bezoekt is welkom: iedereen kan tijdens de openingsuren vrij een kijkje komen nemen in de winterbar”, zegt directeur van kasteel d’Ursel Koen De Vlieger.

Froppiethee

“Naast de klassiekers zoals glühwein en warme chocomelk serveren we ook enkele verrassende dranken. Je vindt onze eigen ‘Cuvée Antonine’ op de kaart, net als de 100 % natuurlijke appelciders van brouwer Edouard de Merode. Hij is de broer van Simon, de initiatiefnemer van Kerstmagie. Wie wil, kan ook onze magische blauwe Froppiethee proeven, die door het toevoegen van enkele druppels citroensap plots fel paars kleurt. Wie honger heeft, kiezen uit lollywafels met poedersneeuw, ambachtelijke witte of zwarte pens met appelmoes, vegetarische wraps, ‘ballekes’ in tomatenaus, noedelsoep, hartige pannenkoeken of wortelstoemp met spek.”

De Winterbar van kasteel d’Ursel is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van Kerstmagie, op weekdagen vanaf 17 uur en tijdens het weekend vanaf 14 uur.