Kasteel d’Ursel als uitvalsbasis voor ‘grootste studentenfeestje van Vlaanderen’: livestream start om 20 uur. Antoon Verbeeck

04 juli 2020

17u22 0 Bornem Kasteel d’Ursel in Hingene is vanavond het decor van het ‘Grootste Studentfest Ooit – Après Exams Editions’. Om het einde van de examens te vieren, organiseren studentenclubs uit 7 steden samen een feestje dat gestreamd wordt.

Initiatiefnemer Toon Seghers, alias DJ LOUIS XIV, overtuigde tien dj’s en de firma D-lights Sound & Light om gratis mee te werken. “Studenten kunnen samen met hun ‘bubbel van tien’ een feestje bouwen. 27 studentenclubs van over heel Vlaanderen engageren zich om dit spektakel samen te organiseren. Zo wordt het letterlijk het grootste studentenevenement ooit. Nog nooit verenigden studenten zich op deze schaal over heel Vlaanderen. De livestream op Facebook beperkt zich niet tot louter optredens. Het belooft een volledig interactieve stream te worden met een battle tussen de verschillende studentensteden”, klinkt het. Om organisatorische redenen werd de ‘livestream’deels op voorhand opgenomen. Vanaf 20 uur kan je het feestje volgen via de sociale media van de studentenclubs, de dj’s en de Facebookpagina van het kasteel.