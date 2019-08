jongste Dodentocht-deelnemers Cédric en Amélie (15) halen eindmeet Els Dalemans

21u06 0 Bornem De twee jongste deelnemers aan de 50ste Dodentocht, Cédric en Amélie Baeckelmans (15) uit Bornem, hebben hun eerste 100 kilometer tot een goed einde gebracht. De tweelingbroer en -zus wandelden zaterdag samen over de eindmeet om 20.34 uur. “We hebben onderweg wonderwel géén ruzie gemaakt”, klonk het.

“We voelen ons eerlijk gezegd nog beter dan we hadden verwacht. Onze spieren doen pijn -dat is ook maar logisch na zo’n tocht- maar blaren hebben we niet. ‘s Nachts kregen we een dipje, en soms leek die volgende controlepost nog véél te ver, maar uiteindelijk hebben we nieuwe moed gevonden om door te gaan.”

“Onze papa en tante wandelden de laatste uren met ons mee, en die afleiding maakte een groot verschil. Ook de sfeer onderweg hielp enorm, het verbaasde ons dat er om 5 uur ‘s morgen nog mensen langs de kant van de weg staan om deelnemers aan te moedigen! We werden ook meermaals herkend, wat best leuk was. En zoals verwacht werden we even emotioneel met de finish in zicht, maar onze familieleden hebben uiteindelijk méér traantjes gelaten dan wijzelf.”