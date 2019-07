Jongeren logeren week lang in woonzorgcentrum Els Dalemans

08 juli 2019

Met de zomervakantie van start, mocht woonzorgcentrum De Vlietoever in Wintam (Hingene) ook weer enkele bijzondere bewoners verwelkomen. "Naar jaarlijkse traditie krijgen we bezoek van enkele jongeren, die niet alleen bij ons logeren maar ook de bewoners entertainen. Deze meisjes krijgen vaak meer gedaan van onze senioren dan wijzelf", lacht Elise Laureys van het animatieteam.

“Joka is een organisatie die vakantiekampen organiseert in zorgvoorzieningen, ook wij mogen weer een week lang genieten van het enthousiasme van 3 jongeren: Lindsay, Laura en Lisa. Zij startten hun kamp met een uitgebreide kennismakingsronde bij de bewoners, de komende dagen organiseren ze zelf allerlei activiteiten. Op de planning staan onder andere een wandelzoektocht, volksspelen, samen fruitsla en smoothies maken, een shownamiddag met heel wat muziek... Tussendoor krijgen onze bewoners ook wat extra aandacht op hun kamer, en daar genieten ze enorm van.”

“Ook voor het personeel zijn deze jongeren een grote meerwaarde. Ze helpen ons altijd waar ze kunnen, en dankzij hen kunnen wij meer en andere activiteiten aanbieden. Ze hebben bovendien nog een troef: bewoners die niet willen deelnemen als wij het vragen, zeggen nu vaak wél ja. De deelnemers aan de Joka-kampen zijn vaak jongeren die graag in de sociale sector aan de slag willen gaan. Eén van hen studeert voor verpleegster, een andere volgt de opleiding humane wetenschappen... Toch is zo’n week in een woonzorgcentrum nog iets helemaal anders dan een studie: je komt immers in een heel andere leefwereld terecht dan je leeftijdsgenoten. Het is dus heel knap dat deze meisjes zich zo smijten.”