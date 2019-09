Jongeman kocht Glock uit ‘onveiligheidsgevoel’, parket eist drie maanden met uitstel TVDZM

09 september 2019

16u52 0 Bornem Een 29-jarige uit Zaventem stond maandagochtend voor de rechter in Mechelen nadat hij een Glock en de daarbijbehorende munitie had aangekocht voor zo’n 1.600 euro via het ‘Dark Web’, een illegaal onderdeel van het internet.

Voor het vuurwapen is een vergunning nodig. “En die had hij niet”, vertelde openbaar aanklaagster Nele Van Looy. De twintiger werd opgespoord. Op dat moment woonde hij nog in Bornem. Hij vertelde de politie dat hij het wapen aangekocht omwille van het grote onveiligheidsgevoel in de maatschappij. “Gelet op de huidige actualiteit”, voegde hij er nog aan toe. De jongeman zou volgens het parket ook nog te kampen hebben met een drugsproblematiek en heeft volgens zijn ouders een depressie. “Wat de reden voor de aankoop is geweest blijft grotendeels onduidelijk maar de maatschappij werd niet veiliger door de aankoop van het wapen”, besloot Van Looy. Zij vroeg naast een celstraf van drie maanden met uitstel en een geldboete van 250 euro ook nog de verbeurdverklaring van het vuurwapen. De feiten werden niet betwist door de verdediging. Zijn advocate vroeg een autonome probatiestraf. “Hij heeft nooit de intentie gehad om het wapen te gebruiken in de buitenwereld”, klonk het nog. Een vonnis in de zaak volgt op 7 oktober.