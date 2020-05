Jongeman (19) riskeert achttien maanden cel voor het verspreiden van naaktfoto’s van ex-liefje Tim Van Der Zeypen

14 mei 2020

16u00 0 Bornem Een jongeman uit Willebroek heeft zich vanochtend op de rechtbank moeten verantwoorden voor het verspreiden van naaktfoto’s. Volgens het parket ging het een keer om een foto van zichzelf en een tweede keer om foto’s van zijn ex-liefje. Het parket eist een celstraf van achttien maanden effectief.

In maart vorig jaar stapte een van de slachtoffers, een toen vijftienjarig meisje uit Bornem, naar de politie. “Zij had enkele foto’s gekregen van de beklaagde waarin hij ofwel in bad zat ofwel in zijn onderbroek stond. Er was ook sprake van een filmpje waarin hij zichzelf bevredigde”, zei openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem op zitting. “De beklaagde vroeg ook aan haar om foto’s en filmpjes door te sturen maar hierop ging het tienermeisje niet op in.”

Twee maanden later kwam er bij de politie van Klein-Brabant een tweede klacht binnen over de negentienjarige. Deze keer had hij een naaktfoto van een zestienjarig meisje verspreid. Het ging om een meisje waarmee hij een kortstondige relatie had en eveneens een schoolgenoot. De foto’s werden volgens de openbaar aanklager in een groepje geplaatst waarin verschillende andere scholieren van de school zaten.

Schuldinzicht?

Het parket was streng en vond de feiten bijzonder ernstig. “Ik zag tot nu toe heel weinig schuldinzicht. Hij schuift alle verantwoordelijkheid van zich af”, ging de openbaar aanklager verder in zijn vordering. Hiermee verwees hij naar de verklaringen van de jongeman bij de politie. Zo vertelde hij over de eerste feiten dat hijzelf werd verplicht om die foto’s door te sturen en verklaarde hij over de andere feiten dat hij de foto’s had doorgestuurd naar een vriendin van zijn ex-liefje. “Ik nam haar in vertrouwen maar had dat niet mogen doen”, klonk het.

De aanklager eiste een celstraf van achttien maanden effectief. “Hoe kan ik hier vandaag een straf met voorwaarden vragen als hij niet beseft dat hij een probleem heeft”, besloot de aanklager. Aan de zijde van de verdediging vroegen ze om daar niet op in te gaan. Advocate Liesbeth De Vleeschouwer vroeg om begrip en om de feiten te kaderen: “Hij voelde zich niet goed in zijn vel, hij werd gepest en heeft geprobeerd om aandacht te krijgen. Op een foute manier. Dat wordt niet betwist noch goedgepraat.”

Opschorting

Volgens de strafpleiter heeft de tiener de meisjes ook nooit gedwongen om de naaktfoto’s door te sturen. “Het was eerder iets van ‘als jij een foto stuurt, stuur ook ik een foto’. Jongeren onder elkaar en samen op zoek. Het praat de feiten niet goed maar ik vraag toch om hiermee rekening te houden”, aldus De Vleeschouwer. Zij vroeg een probatie-opschorting. “Hij beseft dat hij fouten dingen heeft gedaan en welke impact hij heeft veroorzaakt. Maar sinds de feiten aan het licht zijn kwamen, heeft hij ook zelf heel wat gevolgen ondervonden. Op school was hij niet meer welkom en de band met zijn ouders is gebroken”, besloot de strafpleiter.

Vonnis op 11 juni.