Jonge ploeg van KSV Bornem geeft supporterscafé make-over en blaast 'Club 100' nieuw leven in Els Dalemans

23 januari 2020

18u19 10 Bornem Met een make-over van het supporterscafé en een volledige nieuwe aanpak van de ‘Club 100'-werking wil de jonge ploeg van KSV Bornem de voetbalclub weer sterker maken. “De Met een make-over van het supporterscafé en een volledige nieuwe aanpak van de ‘Club 100'-werking wil de jonge ploeg van KSV Bornem de voetbalclub weer sterker maken. “De schulden worden correct terugbetaald , de spelers smijten zich volledig. Met ook de steun van de supporters en sponsors, heeft KSV Bornem weer een mooie toekomst”, zegt Tom Van Ranst.

Voetbalclub KSV Bornem heeft moeilijke jaren achter de rug. De club vond in 2017 een investeerder die geld wou lenen om uit de financiële problemen te geraken. Maar hij vroeg in ruil voor die 400.000 een borgstelling van de gemeente. Bovenop moest de club ook Bornem zélf nog 230.000 euro terugbetalen. Na heel wat discussies op de gemeenteraad, protestacties van supporters, het opstappen van de KSV-voorzitter en vertragingen bij de terugbetaling, raakte de deal toch rond.

Veel werk verzet

“We spelen nu met een ‘beloftevolle’ ploeg, veel jonge spelers krijgen bij KSV Bornem een unieke kans. We winnen nog niet veel, maar de sfeer in de ploeg zit goed. We gingen ook voor een verjonging bij de Raad van Bestuur, we betaalden al een flink deel van onze schulden af... er is al véél werk verzet. Ons volgende doel is nu om ook de supporters en sponsors weer naar KSV Bornem te halen”, zegt Van Ranst.

Club 100

Daarom blazen ze hun businesscafé ‘Club 100' nieuw leven in. “Vroeger kregen deze sponsors niets extra, maar wij stelden een clubdoos samen met een reeks kortingsbonnen, inkomkaarten, een clubsjaal en meer. Bovendien gaan we businessavonden organiseren, waar sprekers worden uitgenodigd en er kan genetwerkt worden. We zetten de prijs per persoon op 300 euro, zo maken we de drempel niet te hoog voor jonge ondernemers.”

Supporterscafé

Ook het supporterscafé werd helemaal opgefrist, met een nieuwe toog, grote foto’s gelinkt aan de club aan de muren en het nodige groen... “Voortaan kunnen we dus vier zalen verhuren: de grote en kleine kantine, de club100 en het nieuwe supporterscafé. Dit zorgt weer voor extra inkomsten voor de club en meer betaalbare locaties voor Bornemse activiteiten en evenementen”, besluit Tom Van Ranst. Meer info: http://club100.be.