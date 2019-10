Jonas en Koen dagen Bornem en Temse uit met 'De Grote Klein Elektro Strijd’ Els Dalemans en Joris Vergauwen

02 oktober 2019

17u09 14 Bornem ‘De Grote Klein Elektro Strijd’, zo heet de wedstrijd waarmee Jonas Van Geel en Koen Wauters Bornem en Temse uitdagen. Op woensdag 9 oktober zullen zij in de buurgemeenten zo veel mogelijk oude of kapotte elektrische toestellen inzamelen. Het duo doet dit in opdracht van Frances Lefebure en haar programma ‘Make Belgium Great Again’. De opbrengst van de inzamelactie gaat naar Rode Neuzen Dag.

‘Make Belgium Great Again’ focust op zondag 13 oktober op de recyclage van ongebruikt klein elektro. “De Belgen bezitten ongeveer 375 miljoen elektrotoestellen waarvan 48 miljoen niet worden gebruikt. Deze spullen -van boormachines en koffietoestellen tot laaddraden en speelgoedbeestjes -zitten boordevol waardevolle grondstoffen”, zegt Lefebure.

“Als we niets doen, zullen al deze stoffen binnen 10 jaar uitgeput zijn. Maar wanneer je bijvoorbeeld 1 ton mobiele telefoons kan ontmantelen, kan je hier 300 gram goud uit puren. ‘Make Belgium Great Again’ wil daarom zo veel mogelijk toestellen inzamelen. Nog een pluspunt: hoe meer klein elektro er wordt verzameld, hoe meer geld Recupel schenkt aan Rode Neuzen Dag.”

Lege container

Om van de inzamelactie een heuse wedstrijd te maken, nemen de gemeenten Bornem en Temse het tegen elkaar op in ‘De Grote Klein Elektro Strijd’. Het doel: in één week tijd zoveel mogelijk oud en kapot klein elektro inzamelen. Jonas Van Geel wordt de ‘kapitein’ van Bornem, Koen Wauters die van Temse. Op woensdag 9 oktober trekken ze vanaf 13 uur naar beide gemeenten met een grote, lege container. Van Geel zal te vinden zijn in de Boomstraat in Bornem, Wauters trekt naar de Markt in Temse.

Jaarmarkt

“De timing is perfect: volgende week woensdag 9 oktober vindt in Bornem net de jaarmarkt plaats. Er zal dus sowieso veel volk op de been zijn, en wij gaan iedereen aanmoedigen om oude of kapotte kleine elektronische apparaten mee te brengen naar het centrum. De container wordt geplaatst ter hoogte van de Post in de Boomstraat”, zegt burgemeester van Bornem Kristof Joos (N-VA).

“We zijn best fier dat Bornem werd uitgekozen voor deze wedstrijd, en het feit dat we het tegen onze buren van Temse opnemen maakt het extra ludiek. We kunnen er misschien meteen een wedstrijd tussen de twee provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen van maken? Alle hulp uit onze Antwerpse buurgemeenten is dus meer dan welkom!”

Spel en nut

Ook burgemeester Luc De Ryck (CD&V) van Temse is al laaiend enthousiast. “Dit is een voortreffelijk initiatief, waar ik heel blij mee ben. Het is een gelukkig huwelijk van spel en nut en actuele bekommernis. Koen Wauters is een schitterende bondgenoot voor deze uitdaging. Bovendien gaan we hiervoor samen in het bad met onze sympathieke Scheldebuur Bornem. Ik zal volgende woensdag zelf ook het goeie voorbeeld geven. En ik doe hierbij een warme oproep naar de mensen van Temse om enthousiast en massaal deel te nemen. We zien elkaar op de Markt! Make Temse great again!”