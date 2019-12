Johan en Ilse sluiten na 26 jaar deuren van slagerij, zoon Niels plant nieuwe zaak: “Voor het eerst zullen we samen écht Kerstmis kunnen vieren”

Els Dalemans

09 december 2019

17u57 3 Bornem 26 jaar lang runden ze samen hun keurslagerij in Mariekerke (Bornem), maar nu zaterdag 14 december sluiten Johan Claus (54) en Ilse Keppens (46) de deuren van hun zaak. “We kiezen om gezondheidsredenen voor een rustiger bestaan. Onze zoon Niels (21) zal de winkel verbouwen tot eethuis en frituur, we gaan hem de komende jaren verder op weg helpen. Het contact met de klanten zullen we missen, maar het tempo moét voor ons omlaag.”

“Johan opende de deuren van zijn keurslagerij in september 1993, ik ging er aan de slag achter de toonbank. We werden verliefd en al snel besloot ik mee mijn schouders te zetten onder de zaak. Enkele jaren later verbouwden we ons kleine winkeltje, we investeerden ook in meer personeel. In onze drukste jaren telde Keurslagerij Johan Claus wel tién medewerkers en wij werkten alsmaar harder. We waren ambitieus, en wilden alles altijd perfect in orde hebben”, zegt Ilse Keppens.

Wekker om 4 uur

“Een normale werkdag startte rond vijf uur, voor we de deuren van de winkel openen zijn we al uren in de weer met alle voorbereidingen. Na 18 uur werd er gepoetst, dan volgde de berg administratie... Onze vrije dagen dienden om het teveel aan werk in te halen. Tijdens drukke periodes, zoals de feestdagen, gingen we vaak door tot middernacht en werd de wekker gezet om 4 uur. We waren jong, hadden energie en wilden onze zaak uitbouwen... maar we hebben te weinig stilgestaan bij de gevolgen.”

Burn-out

“Johan kampt al een hele tijd met rugpijn, wat geen verrassing is door zijn zware job. Bij mij ging een jaar geleden het licht uit: van het ene moment op het andere kon ik niéts meer. Het bleek een zware burn-out te zijn, het heeft mij maanden tijd gekost om er weer bovenop te geraken. Ik werk nu weer mee, maar mijn reserves zijn op en ik kan dit tempo simpelweg niet meer aan. Recent verloren we ook enkele geliefden en hebben we de knoop doorgehakt: we moeten nú genieten. Om dat mogelijk te maken, zit er niets anders op dan de deuren van onze zaak te sluiten.”

Hart en ziel

“Het was een moeilijke beslissing, want ons hart en onze ziel liggen in deze zaak. Jarenlang leefden we ten dienste van de klanten, hen de best mogelijke producten voorschotelen was ons grote doel. Ondertussen zijn we zelfs veel meer dan een beenhouwerij: we zijn de dorpswinkel van Mariekerke geworden. Omdat hier geen andere zaken meer zijn, verkopen wij ook groenten en fruit, brood en soep, zelfs vuilniszakken. We kunnen onze gezondheid echter niet blijven opofferen voor anderen.”

Verbouwingswerken

“Nu zaterdag sluiten we de deuren, meteen daarna starten de verbouwingswerken. Onze zoon Niels wil in februari op deze locatie een eethuis en frituur openen. Hij wou eerst de beenhouwerij overnemen, volgde ook de nodige opleiding... Maar we hebben het hem afgeraden. In zijn eethuis zal je naast frieten ook een spaghetti of lasagne kunnen eten, in de winter serveren we witloof met hesp en kaassaus... Johan en ik zetten mee onze schouders onder deze zaak. We zijn nog veel te jong om niet te werken, zouden niet weten wat anders gedaan. Maar op deze manier ligt de druk niet langer op onze schouders.”

Knuffelen

“Voor het eerst in jaren zullen we samen écht Kerstmis kunnen vieren en niet doodmoe aan de feesttafel zitten na te veel te drukke dagen. Maar het zal ook vreemd aanvoelen, want onze band met de klanten is zó hecht. We kennen de meesten bij naam, zagen hun kinderen opgroeien, treurden mee bij verdriet of tegenslag... Sinds het nieuws van de sluiting de ronde doet, komen velen even langs om mij te knuffelen. Dat doet deugd, want zo weten we dat onze slagerij niet alleen voor ons, maar ook voor hen, veel meer was dan zomaar een winkel.”