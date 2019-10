Jeugdverenigingen en jeugddienst nemen volksspelen mee naar Kardinaal Cardijnplein Antoon Verbeeck

19 oktober 2019

18u59 0

De Bornemse jeugddienst organiseerde op zaterdagnamiddag samen met de jeugdverenigingen een verenigingenmarkt op het Kardinaal Cardijnplein. Bezoekers konden er langsgaan bij de diverse standjes of deelnemen aan de volksspelen tijdens de Vlaamse kermis. “De jeugdverenigingen staan die extra in de kijker en nodigden hun leden uit. Diegenen die in uniform kwamen, kregen een gratis drankje en snackje”, klonk het. Ook de jeugdbrandweer van Bornem nam deel aan het evenement. Samen met enkele muzikale gasten maakten ze er een gezellige namiddag van.