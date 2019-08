Jeugdhuis Kadee, waar Dodentocht ontstond, neemt afscheid met twee feestweekends Els Dalemans

20 augustus 2019

14u25 0 Bornem Het Bornemse jeugdhuis Kadee, dat in april besloot om de deuren voorgoed te sluiten, neemt afscheid met niet één maar twee feestweekends. “We wilden nog één keer knallen met een reeks leuke activiteiten, maar er waren simpelweg te veel bruikbare ideeën”, zegt oud-bestuurslid Frederik Van den Eede.

“Kadee is tot in het buitenland bekend vanwege de link met de Dodentocht. Die 100 kilometer lange wandeling ontstond als een wild idee aan de toog van het jeugdhuis. Maar Kadee is in Klein-Brabant ook al 51 jaar een begrip als jeugdhuis. Er werden regelmatig spraakmakende fuiven, stevige optredens en andere evenementen georganiseerd. Heel wat jonge - en minder jonge - inwoners sleten er vele uren tijdens de ontelbare activiteiten van het jeugdhuis”, zegt Van den Eede.

Ouderwetse fuif

“Om die reden was het ook niet eenvoudig om de emotionele beslissing te nemen het jeugdhuis na 51 jaar te sluiten. Maar Kadee draaide niet meer zoals het hoorde, en zonder interesse van jongeren héb je geen jeugdhuis. De boel blijven forceren om Kadee toch maar te laten voortbestaan, was te gek. Net omdat zovelen mooie herinneringen hebben aan deze plek, wilden we iedereen nog eens graag samenbrengen voor - volgens het oorspronkelijke plan - een ‘goede ouderwetse fuif’.”

Twee feestweekends

“Maar Kadee zou Kadee niet zijn als we niet voor nét dat ietsje meer gingen. Daarom organiseren we niet één maar twee feestweekends: op 20 en 21 september en 4 en 5 oktober 2019. Op vrijdag 20 september om 20 uur organiseren we onze ‘Terrasconcerten’. A Little Bra Band en Guy Swinnen zullen akoestisch het beste van zichzelf geven. Speciale gast die avond is Paul Schrijvers: hij was ooit omroeper van de Dodentocht en commentator van ‘Ter Land, Ter Zee en In De Lucht’. We vroegen Schrijvers om op zijn eigen ludieke manier de rijke geschiedenis van Jeugdhuis Kadee te komen vertellen.”

Dj’s van toen

“Op zaterdag 21 september vanaf 21 uur staat een ‘Old School Kadee-fuif’ op het programma, met dj’s van toen: Kris Mascaux, Bruno, Wom en Jan. Een week later, op vrijdag 4 oktober, vindt Big Bang Friday plaats, met DJ’s Noonbeat, Den John, Mhaze en Strange Fruit achter de draaitafel. Zaterdag 5 oktober is ‘Apocalyps Saturday’, met Kabarellos, VanMachine, Garbage Bags, The Disposers, Charlie Bit My Finger en The Mudgang als stevige line-up. We starten dit keer al om 15 uur, en alleen voor deze activiteit betaal je 5 euro aan de inkom. Alle andere activiteiten tijdens de feestweekends zijn gratis.”

Kadee werd in 1968 opgericht, de eerste thuis van het jeugdhuis was ’t Kelderke op de Temsesteenweg. Van daaruit verhuisden de jongeren naar het Bornemse CC Ter Dilft en sinds 1993 vond je het jeugdhuis in de gebouwen in Het Breeven in Bornem. Daar vinden tijdens de feestweekends ook alle activiteiten plaats. Wie nog een handje wil helpen, is meer dan welkom en kan dat aan de organisatoren laten weten via jeugdhuis.kadee@gmail.com.