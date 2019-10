Jeugdhuis Kadee sluit de deuren: te weinig vrijwilligers Wannes Vansina

05 oktober 2019

22u17 1 Bornem Het doek is gevallen voor Kadee. Zaterdagavond werd afscheid genomen van het Bornemse jeugdhuis met een laatste feestje. Kadee bestond meer dan vijftig jaar. Dat de werking nu wordt stopgezet door een gebrek aan vrijwilligers, doet pijn. “Ik denk dat ik straks ga wenen”, zegt een ex-voorzitter.

Door de link met de Dodentocht is Kadee bekend tot in het buitenland. Ook als jeugdhuis is het een begrip. 51 jaar lang vonden er fuiven, optredens en andere evenementen plaats, weliswaar niet altijd op dezelfde locatie. Eerst in ’t Kelderke op de Temsesteenweg, daarna in CC Ter Dilft en sinds 1993 in de gebouwen in Het Breeven. Velen hebben er hun eerste stappen in het uitgaansleven gezet.

Enkele maanden geleden besliste het bestuur om de stekker uit te trekken. “We hebben hier lang over nagedacht, maar we hadden geen andere keuze. Als er geen ploeg meer is, dan kan je niet anders dan stoppen”, zegt penningmeester Kristien Booghmans. Het afscheid werd gespreid over twee feestweekends. Met ‘Apocalyps Saturday’ – een reeks optredens – viel zaterdagavond het doek. Jong en oud kwamen afscheid nemen.

Bloedend hart

Een van de oude garde is Kris Mascaux (45). “Mijn hart bloedt”, zegt de oud-voorzitter. “Kadee was al die jaren een veilige thuishaven voor de jeugd van Bornem. Ze kon er terecht voor een lach, een traan en een pintje. Ik sta in de hulpverlening en merk dat er nood is aan plaatsen waar jongeren zichzelf kunnen zijn, wat in een gewoon café niet altijd kan. Eigenlijk is de stopzetting schandalig, maar als de jeugd niet meer wil komen, dan valt daar niet veel aan te doen. Ik denk dat ik straks ga wenen.”

Volgens Mascaux was Kadee een prachtige leerschool. “Veel mensen hebben hier heel wat geleerd. Leren vergaderen, leren overeenkomen, leren accepteren dat mensen fouten maken, leren creatief zijn.” Hij houdt er mooie herinneren aan over, zelfs aan lange vergaderingen over of Coca Cola niet te commercieel was om aan te bieden en of er een sigarettenautomaat mocht komen. “Camel bood daar belachelijk veel geld voor, terwijl we soms elke euro in twee moesten bijten. Uiteindelijk zijn we gezwicht.”

Mooie herinneringen

Veel oud-leden kwamen een laatste keer afscheid nemen. “Kadee is jeugdsentiment voor mij. Het komt nooit meer terug”, zegt Kevin De Gendt (41). Ook Ellen (45) heeft mooie herinneringen. “Vandaag is een afsluiter van het verleden. Kadee was een toevluchtsoord.” Ook oud-voorzitter Rik Noens (37) heeft spijt. “Een stukje jeugd verdwijnt vandaag, maar het is niet omdat Kadee stopt, dat het niet over vijf of tien jaar weer kan worden opgestart. Dit einde hoeft niet definitief te zijn.”