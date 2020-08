Inwoners meten schade op na wolkbreuk: “Als wij niet naar zee mogen, brengen wij de zee naar hier.” Tim Van Der Zeypen

12 augustus 2020

19u20 12 Bornem De inwoners van Bornem zijn ook vandaag nog druk bezig geweest met het opruimen van de schade die veroorzaakt werd door De inwoners van Bornem zijn ook vandaag nog druk bezig geweest met het opruimen van de schade die veroorzaakt werd door de wolkbreuk van dinsdagavond . Vooral in deelgemeente Branst was die aanzienlijk. Daar waren heel wat bomen afgebroken en op de rijbaan beland.

Kort rond 21.00 uur gingen de hemelsluizen boven Bornem open. “Het begon te waaien, het werd grijs en op een gegeven moment zag je meter meer voor je uit”, zegt een inwoner. De storm startte in Hingene en trok vervolgens over Bornem en Branst naar Mariekerke waar hij uiteindelijk uit raasde. Sommige getuigen spreken van een windhoos. Deze richtte voornamelijk in de omgeving van de Brantsedreef heel wat schade aan. Een boom viel om en trok een elektriciteitspaal mee naar beneden.

Winters wit

In de Heuvelstraat braken eveneens verschillende bomen af. “Eén van de bomen trok bij het vallen, de aansluiting van de elektriciteit naar onze woning uit de gevel”, zegt een bewoner van de Heuvelstraat. Ook daar was het vandaag opruimen geblazen. “In onze tuin kwam er ook nog een Notelaar naar beneden”, besluit de bewoner. De brandweer kwam assisteren in de straat. Met kettingzagen werden de omgevallen bomen in stukken gezaagd en zo kon de rijbaan stuk per stuk worden vrijgemaakt. Zijn ontvingen sinds gisteren een dertigtal oproepen.

Vijf kilometer verderop waren er andere taferelen te zien. Daar kregen de bewoners vooral af te reken met felle regen- hagelbuien. De tuinen en het straatbeeld kleurden winters wit. “Een niet alledaags zicht voor een dag middenin een hittegolf”, zegt een bewoner van de woonwijk Tijpel. In het Mansbroekveld was er voornamelijk wateroverlast. “Het water bleef maar stijgen. Op zeer korte tijd stond de straat volledig blank", getuigt Ivo Vangeel (55) van het Mansbroekveld. “Er zat ook heel veel stroming op. Het leek wel een rivier.”



Luchtmatras

Vooral dat laatste bracht de vijftiger op ideeën. “Ik daagde mijn overbuur uit om in het water te duiken en met de luchtmatras een tochtje te maken”, lacht Ivo. “Hij heeft het ook gedaan. Als wij niet naar de zee mogen, brengen wij de zee naar Bornem.” Buurman Tim moest niet lang aarzelen en dook het water in. Eerst dus al zwemmend, daarna met de luchtmatras. Het tafereel werd gefilmd, gedeeld op sociale media en werd inmiddels al massaal bekeken.

Ondanks de waterpret zorgde de wolkbreuk her en der in de wijk toch voor overlast en hinder. “Naast een ingegraven zwembad en enkele kelders liep ook een aantal garages onder water”, weet Ivo nog. “Nadat we de putjes hadden leeggemaakt, begon het water stelselmatig te zakken. Maar het heeft toch nog een hele tijd geduurd voor het volledig weg was." Vandaag bleef enkel de geur en wat modder achter en moest er door de buurtbewoners gepoetst worden. De gemeente zal de overige smurrie komen opruimen.