Inwoners Klein-Brabant zamelen geld en materiaal in voor 'SOS Spanje': “Hele dorpen zijn verwoest, dit lijkt wel oorlogsgebied”

Els Dalemans

19 september 2019

18u33 6 Bornem Zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld en materiaal inzamelen voor de slachtoffers van het noodweer in Spanje. Dat is het doel van Kim Verbeke en Rudy De Schutter, die begin 2019 vanuit Klein-Brabant naar het land verhuisden. “Ons huis bleef grotendeels gespaard, maar ons dorp lijkt wel oorlogsgebied”, aldus het koppel.

“Toen mijn man en ik negen maanden geleden in Spanje arriveerden, werden we met open armen ontvangen en meteen opgenomen in de plaatselijke gemeenschap. Er is - zeker na de zware crisis - heel wat armoede, maar die financiële moeilijkheden houden de Spanjaarden niet tegen om iedereen te helpen waar mogelijk. Daarom willen ook wij nu onze nieuwe vrienden helpen, na het noodweer van de voorbije dagen”, zegt Verbeke.

Gota fria

“Het zuidoosten van het land krijgt jaarlijks de ‘gota fria’ of hevige regenval over zich heen. Dit jaar ging het echter om veel meer dan dat: het werd een uitzonderlijk zware storm. Door die hevige regenval veranderden beekjes in kolkende rivieren die alles op hun weg meesleurden. Wij wonen in La Matanza Orihuela, ons huis staat hogerop tussen de citroenplantages. Dat is onze redding geweest, want wij hebben enkel wat waterschade.”

“Het dorp zelf is - net als de rest van de streek - echter compleet verwoest: de straten liggen vol modder, het water duwde muren om en sleurde wagens mee, onze vrienden zijn alles kwijt wat op het gelijkvloers van hun huizen stond: kleding, meubilair, het speelgoed van de kinderen en meer. Het lijkt hier wel een oorlogszone. Na vijf dagen komt er stilaan wat hulp op gang: het leger werd ingezet, er cirkelen helikopters rond, en het dorp heeft nét weer stromend water en elektriciteit.”

‘SOS Spanje Klein-Brabant’

“Wij vinden het vreselijk om te zien dat de lieve mensen die ons zo warm hebben onthaald, alles kwijt zijn. Daarom vroegen we onze vrienden in België om mee de schouders te zetten onder een inzamelactie, en zo is ‘SOS Spanje Klein-Brabant’ ontstaan. Samen zamelen we nu zo veel mogelijk kleding, droge voeding, meubilair, elektro, dierenvoeding, schoolgerei, speelgoed en meer in. We vonden een grote opslagplaats in Bornem, ondertussen zijn er ook al -minder grote- locaties in Heist-op-den-Berg, Hallaar en Mortsel.”

“Naast materiaal, zoeken we ook vrachtwagens én bestuurders om deze goederen naar Spanje te vervoeren. We vonden al één transporteur die op 25 september een deel van de ingezamelde spullen mee wil nemen. Ook andere chauffeurs die gratis hun diensten willen aanbieden of hun vrachtwagen ter beschikking willen stellen zijn meer dan welkom. Tot slot zamelen we ook geld in: om transport, brandstof, tolkosten onderweg en meer te betalen.”

Verzamelen in Catral

“In Spanje, waar we ook samenwerken met andere Belgen, verzamelen we het materiaal in de gemeente Catral. Van daaruit verdelen we de spullen verder volgens wat waar dringend nodig is. De herstellingen aan de huizen en wegen gaan maanden in beslag nemen, we moeten er samen voor zorgen dat we die periode zo goed mogelijk overbruggen.”

Wie spullen wil schenken, kan terecht bij Deuren Segers en zoon aan de Puursesteenweg in Bornem (via de ingang naast het containerpark) op weekdagen van 18 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 16 uur. De adressen in Heist, Hallaar en Mortsel vind je op de Facebookpagina ‘SOS Spanje Klein-Brabant’.