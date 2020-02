Inschrijvingen Dodentocht van start op 28 maart, wandelaars betalen 50 euro: “Eisen en serviceniveau stijgen, dus ook prijs”

Els Dalemans

19 februari 2020

12u02 0 Bornem Wandelaars die willen deelnemen aan de 51ste editie van de 100 kilometer lange Dodentocht in Bornem, noteren best zaterdag 28 maart in hun agenda. Om 9 uur gaan dan immers de online inschrijvingen van start, ook dit jaar wordt gewerkt met een deelnemerslimiet van 13.000 wandelaars.

“De 51ste Dodentocht gaat van start op vrijdag 14 augustus 2020. Op vraag van de deelnemers werken we sinds 2018 met een deelnemerslimiet van 13 000 wandelaars. Het werd onderweg immers te druk om nog aangenaam te kunnen wandelen. Ook onze vrijwilligers waren vragende partij: voor hen moet het organisatorisch draagbaar en haalbaar blijven om voor meer dan tienduizend wandelaars te zorgen. Ook in 2020 houden we ons aan deze limiet ”, zegt hoofdcoördinator van de Dodentocht Gunter Vergauwen.

3 euro duurder

“Inschrijven voor deze 51ste editie kan enkel via een online inschrijving op www.dodentocht.be, we gaan van start op zaterdag 28 maart om 9 uur. Wandelaars betalen 50 euro, dit is 3 euro meer dan in 2019. Deze prijsstijging is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de Dodentocht een gezonde organisatie blijft, en we ook de toekomst van de het evenement kunnen waarborgen. We stellen als organisatie heel wat eisen aan de voorzieningen, ook het serviceniveau stijgt jaarlijks. Dit brengt extra kosten met zich mee. Een maaltijd in de post halfweg bestellen kan aan 11 euro, een deelnemers-t-shirt kost 8 euro. Deze zaken kan je énkel bestellen bij je inschrijving!”

Groepsinschrijvingen

“Groepsinschrijvingen zijn voortaan niet meer mogelijk. We merkten dat de wandelaars van groepen zich meer en meer individueel inschreven. Het was voor ons als organisatie ook te moeilijk geworden om groepen ingeschreven te krijgen, dit moest nog manueel gebeuren en dan zijn fouten mogelijk. Daarom hebben we besloten om vanaf dit jaar de groepsinschrijvingen te schrappen. Maar een groepsverantwoordelijke kan uiteraard zelf andere leden van een groep inschrijven met alle correcte gegevens bij de hand. Het blijft wél mogelijk om de badges van alle deelnemers van één groep samen af te halen tijdens één van de afhaaldagen.”