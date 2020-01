Informaticaproblemen bij AZ Rivierenland bijna achter de rug: “Beseft hoe kwetsbaar en afhankelijk we zijn” Els Dalemans

28 januari 2020

12u21 0 Bornem De campussen Bornem en Willebroek van het AZ Rivierenland kampen nog steeds met een informaticaprobleem, maar de grootste moeilijkheden zijn achter de rug. “We kunnen de zorg voor onze patiënten normaal en veilig laten verlopen, maar op de dienst medische beeldvorming zijn enkel dringende onderzoeken mogelijk”, zegt afgevaardigd bestuurder Bart Van Bree.

Maandagmiddag ontdekte de IT-dienst van het AZ Rivierenland een groot informaticaprobleem: op de campussen in Bornem en Willebroek was plots geen toegang meer tot de patiëntengegevens. De noodprocedure werd opgestart en experts gingen meteen aan het werk om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Straling besparen

“We vreesden even dat we dinsdag een patiëntenstop zouden moeten invoeren, maar dankzij de enorme inspanningen van onze mensen kunnen we de zorg voor onze patiënten normaal en veilig laten verlopen. Enkel op de dienst medische beeldvorming van de campussen Bornem en Willebroek kan niet optimaal gewerkt worden”, zegt Van Bree.

“Het systeem kan de resultaten van de onderzoeken niet opslaan. Alle radiologische onderzoeken die niet dringend zijn, worden daarom uitgesteld. We willen de patiënten immers de extra bestraling besparen. Wie een dringend probleem heeft, wordt wél onderzocht omdat we die beelden meteen kunnen bekijken en ermee aan de slag gaan.”

Afhankelijk en kwetsbaar

“We zetten nu alles op alles om alle administratieve systemen zo snel mogelijk weer volledig operationeel te krijgen. Eens die klus geklaard is, volgt een diepgaand onderzoek. We nemen al heel wat voorzorgen -zo worden de medicatielijsten bijvoorbeeld steeds afgedrukt- maar beseffen nu nog maar eens hoe afhankelijk en kwetsbaar we zijn. Als er nog meer is dat we kunnen doen, wíllen we dat ook doen.”