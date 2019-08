Huwelijksaanzoek aan de meet van de Dodentocht: “Plots voel ik geen pijn meer!” Els Dalemans

10 augustus 2019

18u22 6 Bornem Zelfs na een wandeling van 100 kilometer, vond Joachim De Smedt (27) uit Wolvertem zaterdag nog de moed om op één knie te gaan. Hij diepte een ring op uit zijn broekzak, en vroeg aan de finish van de Dodentocht Isaura Sampoux (25) ten huwelijk. Zijn vriendin, die ook net 100 kilometer achter de rug had, zei volmondig ja.

“Isaura had al laten verstaan dat ze wel ‘ja’ zou zeggen, moest ik een huwelijksaanzoek doen. Ik vond deze Dodentocht de ideale gelegenheid: ik wandelde de 100 kilometer al drie keer uit maar voor haar was dit de eerste editie”, zegt De Smedt. “Ik had er alle vertrouwen in dat we die eindmeet samen zouden halen. Maar als Isaura onderweg tóch had moeten afhaken, had ik haar nog steeds ten huwelijk gevraagd gevraagd hoor (lacht).”

De bruidegom in spe zakt volgend jaar terug naar Bornem af, zijn verloofde twijfelt nog over een volgende deelname. “Vraag me dat misschien nog eens over enkele dagen”, klonk het vermoeid. “Al moet ik bekennen: na dit aanzoek voel ik plots geen pijn meer.”