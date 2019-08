Hulpdiensten massaal ter plaatse voor drenkeling, maar oproeper blijkt gestoken te zijn door wesp TVDZM

22 augustus 2019

21u55 0

In Bornem zijn vanavond de hulpdiensten massaal opgeroepen voor een drenkeling. Aan de Scheldedijk op de grens van Bornem met Temse, hoorde een voorbijganger om hulpgeroep. De brandweer kwam ter plaatse. Er werd gevreesd dat er persoon in het water was beland. Ook de helikopter van de Federale Politie werd erbij gehaald. De omgeving werd uitgekamd en ook de duikers van de brandweer werden ingezet. De politie voerde ook nog een zoekactie uit in de buurt. Zonder succes. Hulpdiensten troffen in de buurt geen drenkeling aan. Vermoedelijk kwam het hulpgeroep van een voorbijganger die werd gestoken door een wesp.