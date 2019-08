Hugo Bonnyns (78) heeft 48ste medaille beet Els Dalemans

10 augustus 2019

20u15 5 Bornem Hugo Bonnyns (78) uit Aarschot, de absolute recordhouder van de Dodentocht, kreeg als enige wandelaar een medaille met het cijfer ‘48' op mee naar huis. De fervente wandelaar miste amper twee edities van de 100 kilometer lange tocht, hij verscheen zaterdagavond om 18.41 uur aan de eindmeet.

“Op 5 kilometer van de finish kreeg ik plots stekende pijn in mijn rug. Ik ben me gaan laten masseren bij het Rode Kruis, maar niets hielp. Omdat opgeven geen optie is, zat er niets anders op dan die laatste 5 kilometer met een geblokkeerde rug af te leggen. Ik moet toegeven: dat was afzien”, zegt Bonnyns.

“Mijn zoon Filip, die zijn dertiende Dodentocht wandelde, bleef de hele tijd bij mij. Ik wil nu vooral rusten, en maandag naar de dokter om mijn rug te laten controleren. Van 20 tot 24 augustus vindt immers de ‘Vierdaagse van de IJzer’ plaats, aan die mars zou ik toch graag weer kunnen deelnemen.”