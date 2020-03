Hingense fotografen stellen tentoon in de bib Els Dalemans

10 maart 2020

10u23 0 Bornem De muren van de bibliotheek in Bornem worden ingepalmd door het werk van twee Hingense fotografen. Gerrit Roskam en Margareta Van Dijck stellen er nog tot en met 10 april samen tentoon.

“Gerrit Roskam Roskam woont en werkt in Hingene, speelt bas bij The Disposers en maakt foto’s. Hij toont bij ons een selectie uit een nieuwe beeldenreeks in opbouw. Het is aan de bezoekers om te ontdekken welk thema er schuilt achter de wazige foto’s van onherkenbare personages”, zegt Heleen Van Aken van de Bornemse bib.

“Margareta Van Dijck fotografeert al heel haar leven lang, het is haar manier om stil te staan bij de persoon en in contact te komen met het onbekende. Ze focust op puurheid, vrouwelijkheid, realiteit, symboliek en sensualiteit. Margareta toont voor de gelegenheid enkele portretten die nog nooit het daglicht hebben gezien.”

De duo-tentoonstelling gratis ontdekken kan nog tot en met vrijdag 10 april 2020, tijdens de openingsuren van de bibliotheek, • Sint-Amandsesteenweg 41- 43 in Bornem.