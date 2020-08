HEAT FIT biedt persoonlijke begeleiding aan: “Ook tijdens coronacrisis blijft bewegen mogelijk én belangrijk” Els Dalemans

12 augustus 2020

17u37 38 Bornem Inwoners van Klein-Brabant en Willebroek kunnen voortaan een beroep doen op de hulp van een eigen ‘personal coach’. De Bornemse Femke Saelens gaat aan de slag als persoonlijke begeleider voor mensen die gezond willen sporten. “Ook tijdens corona is dit mogelijk, ik plan heel wat work-outs in de openlucht.”

“HEAT FIT werd eind 2019 boven de doopvont gehouden in Antwerpen, maar door de lockdown werden de activiteiten tijdelijk stopgezet. Nu kan er eindelijk weer wat meer, en kan ook ik aan de slag als coach voor de regio Willebroek-Puurs-Bornem.”

Crashdieet

“Ik begeleid mensen die op zoek zijn naar een gezonde en fitte levensstijl, die ook haalbaar is. Dit lukt niet door elke dag twee uur in een fitnesscentrum door te brengen of een crashdieet te volgen. Als personal coach ga ik heel laagdrempelig met mensen aan het sporten bij hen thuis of in de vrije natuur.”

Voedingsconsulentes

“Ik werk met verschillende programma’s, aangepast aan wat de klant fysiek al kan en waar hij of zij naartoe wil werken. Om mijn oefenprogramma’s verder te ondersteunen, werk ik steeds samen met sportdokters en voedingsconsulentes.”

Goesting

“Er zijn verschillende formules mogelijk: één uur begeleiding alleen of met twee, of een groepsles van anderhalf uur op een weekavond of op zaterdag. Je hebt zelf geen materiaal nodig, enkel een dosis goesting om er stevig in te vliegen.”

Meer info: www.heatfit.net en femke.heatfit@gmail.com.