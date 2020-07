Harmonie Bornem start repetities weer op na lockdown: “2 meter afstand en dirigent achter plexiglas” Els Dalemans

06 juli 2020

13u38 0 Bornem De leden van het Harmonieorkest Concordia et Amicitia Bornem, kortweg ‘Harmonie Bornem’, konden na een onderbreking van vier maanden eindelijk weer samen musiceren. Om de veiligheid van de muzikanten te garanderen, werd een hele reeks coronamaatregelen genomen.

“Iedereen stond te trappelen om eindelijk weer samen te kunnen repeteren, want net dat is het mooiste aan muziek maken. Omdat het coronavirus nog niet verdwenen is, hebben we een speciaal draaiboek uitgeschreven met een hele reeks maatregelen voor onze toekomstige repetities. Eerst en vooral moeten onze muzikanten zich verplicht inschrijven als ze aan de repetitie zullen deelnemen”, zegt Jeroen Segers.

Plexiglas

“In ons repetitielokaal is immers maar plaats voor maximum 34 deelnemers. Tijdens de repetitie moeten alle muzikanten een afstand van 2 meter respecteren, voor en na de repetitie volstaat anderhalve meter. Alle aanwezigen hebben een eigen, vaste plaats en brengen hun eigen instrumenten en partituren mee. Onze dirigent moest natuurlijk goed zichtbaar blijven, hij kreeg zijn eigen troon achter plexiglas.”

Financiële tegenslag

“Onze harmonie heeft, net als vele anderen, een moeilijke periode achter de rug. Verschillende evenementen waar wij zouden spelen werden afgelast, en dit betekent een zware financiële tegenslag. We hopen dan ook dat we mogen rekenen op de steun van het noodfonds van de Vlaamse Overheid.”