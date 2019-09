Hans en Mario openen deuren van 't Kruim: “Als Bourgondiërs bieden we klanten alleen het beste aan” Els Dalemans

24 september 2019

15u00 6 Bornem ‘t Kruim, zo heet de nieuwe zaak van Hans Halsaert en Mario Verbist in de Bornemse Boomstraat. “De naam verwijst niet enkel naar het binnenste van het brood, ‘t Kruim staat ook voor het fijnste of beste deel van een product. Dat is waar wij voor willen staan: kwaliteitsproducten met nét dat ietsje meer”, zegt Halsaert.

“Ik was in een vorig leven, zo’n twintig jaar geleden, ook al bakker. Daarna ging ik een heel andere richting uit, om uiteindelijk toch weer terug te keren naar datgene waar ik voor studeerde. Bij ‘t Kruim zal je dagvers brood, pistolets en koffiekoeken kunnen kopen, net als droog gebak.”

“We bieden daarnaast ook een reeks met zorg geselecteerde delicatessen aan: kazen van Van Tricht, honing van Weyns, Kerel-bier, een reeks topwijnen en een mooi aanbod koffie en thee. Dit alles kan je niet alleen aankopen, we gaan er ook mee experimenteren in onze verbruikersruimte.”

“’t Kruim is immers meer dan alleen maar een winkel: je kan hier elke dag van ‘s morgens tot ‘s avonds terecht voor een kleine hap, een lekker aperitief... Meteen kan je de producten uitkiezen die je mee naar huis wil nemen. We kiezen bewust voor heel ruime openingsuren: elke dag van 8.30 tot 20.30 uur. In het weekend gaan we zelfs nog een uurtje vroeger open.”

“Ik ben afkomstig van Puurs-Sint-Amands, maar kies er bewust voor om deze zaak in Bornem te openen. Ons pand werd volledig en grondig verbouwd, we zijn heel fier op het resultaat. Het publiek hier is klaar voor dit concept, bovendien runt mijn familie een bakkerszaak in Puurs. We gaan niet met hen concurreren, het moet nog leuk blijven op de familiefeestjes!”

‘t Kruim, Boomstraat 9 in Bornem