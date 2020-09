Handelaars protesteren en oppositie vraagt stopzetting proefproject, maar knip in Boomstraat blijft: “Dit is het failliet van de meerderheid”

Bornem

De knip voor gemotoriseerd verkeer in de Boomstraat in Bornem verdwijnt voorlopig niet. Het protest van de Verenigde Handelaars en de uitdrukkelijke vraag van de oppositie om het proefproject stop te zetten, vallen bij de meerderheid in dovemansoren. “Hoe kan een bestuur zo halsstarrig blijven volhouden, terwijl het centrum doodbloedt?”