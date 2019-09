Handelaars organiseren ‘hemelse modeshow’ in kerk Els Dalemans

04 september 2019

17u13 1 Bornem De Verenigde Handelaars van Bornem organiseren donderdagavond een modeshow op een unieke locatie. Zij palmen de centrumkerk op het Kardinaal Cardijnplein in om hun nieuwe collecties te tonen.

“In het verleden organiseerden we onze Bornemse modeshow in de Boomstraat, waarbij de klanten als modellen doorheen de straat defileerden. Maar het weer zat de voorbije jaren allesbehalve mee. De ene keer was het snikheet toen de modellen winterkleding moesten showen, de andere keer regende het pijpenstelen en werd de gloednieuwe kledij doornat. Ook voor de deelnemende handelaars was het moeilijk om onze aandacht te verdelen over de show en de mannequins, en de drukte in de winkels”, zegt Nadine Moons van boetiek TanTan namens de handelaars.

Kerk als catwalk

“We gingen samen met de gemeente Bornem op zoek naar een alternatief en kwamen zo op het idee om de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Leodegarius als catwalk te gebruiken. Het is een prachtig gebouw met voldoende ruimte en het publiek zit ook meteen droog. Vanuit CC Ter Dilft wordt gezorgd voor licht en geluid, en we schakelen dit keer zelfs professionele mannequins in. Zo veel mogelijk winkels doen hun duit in het zakje: de ene zorgt voor de kleding, de andere voor de accessoires en de make-up, de lokale kapperszaak staat in voor de haartooi ... We bouwen ook een pop-uploungebar, het wordt op alle vlakken een ‘Heavenly modeshow’.”

“Aan deze modeshow op donderdagavond koppelen we meteen een opendeurweekend. Onze winkels zijn niet alleen vrijdag en zaterdag, maar ook zondag 8 september open. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om de nieuwe collectie meteen ook zelf te passen. Wie het ticket van de modeshow meebrengt naar één van de deelnemende handelaars, krijgt de 10 euro terugbetaald bij een aankoop vanaf 100 euro. We verkochten ondertussen al zo’n 350 tickets. Wie één van de laatste exemplaren wil bemachtigen, kan nog terecht bij TanTan.”

De ‘Heavenly modeshow’ van de Verenigde Handelaars vindt plaats op 5 september om 20.30 uur in de centrumkerk in Bornem.