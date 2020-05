Grote zoekactie naar inbrekers in woonwijk: “Een verdachte al opgepakt” Tim Van Der Zeypen

21 mei 2020

22u35 0 Bornem In de Bornemse Tijpelwijk is er vanavond ingebroken in een woning. De daders werden op heterdaad betrapt en sloegen op de vlucht. Er volgde een grote zoekactie in de buurt.

Verschillende patrouilleploegen kwamen ter plaatse. Er werden ook speurhonden ingezet. De politie kreeg verder ook nog steun vanuit de lucht door de helikopter van de Federale politie. De tweede verdachte kon ontkomen en is voorlopig spoorloos. De zoekactie is wel nog volop aan de gang. Op sociale media roept de politie zijn inwoners op om indien verdachte personen worden opgemerkt in de buurt, meteen het noodnummer van de politie 101 te bellen.