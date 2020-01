Greet en Gil zetelen 25 jaar in Bornemse gemeenteraad Els Dalemans

16 januari 2020

10u47 0 Bornem Gil Van den Berghe (CD&V) en Greet De bruyn (CD&V) zetelen beiden 25 jaar in gemeenteraad van Bornem. Het duo werd daarom in de bloemetjes.

Gil Van den Berghe begon zijn politieke carrière in 1994, en doorheen de jaren was hij niet alleen gemeenteraadslid maar ook schepen en voorzitter van de OCMW-raad. “Ik ben enorm fier op wat we de afgelopen jaren in Bornem bereikt hebben. Persoonlijk vind ik de oprichting van de jeugdraad, de vernieuwing van sportcomplex Breeven, de serviceflats en de Buurtkar erg mooie verwezenlijkingen.”

Ook Greet De bruyn werd in 1994 verkozen als piepjong gemeenteraadslid in 2000 werd ze schepen van jeugd, welzijn, mondiaal beleid en sport. “Ik heb altijd proberen waken over een kwalitatieve vrijetijdsbesteding, de nodige ondersteuning van onze verenigingen en voldoende kinderopvang. Gil en ik hopen nog vele jaren, samen met onze collega-raadsleden, op een constructieve manier te kunnen blijven meewerken aan het Bornemse beleid.”