Graaf wil kasteel permanent openstellen voor publiek Wannes Vansina

30 augustus 2019

17u32 0 Bornem De gemeente Bornem heeft een studiebureau aangesteld om de opmaak van een RUP ten behoeve van het kasteel Marnix de Stainte Aldegonde voor te bereiden. Dat is nodig om een bezoekerscentrum en parking in te richten voor het prachtige kasteeldomein en het zo permanent te kunnen openstellen. Voor het zover is, moeten individuele bezoekers het stellen met opendeurdagen, zoals komende twee zondagen.

Het kasteel van Bornem verwelkomt jaarlijks zo’n 5.000 bezoekers. Dat tijdens opendeurdagen en rondleidingen. Ook vrijdag waren er groepen op bezoek. “Uit India, Turkije, Egypte, China en België”, luidt het antwoord wanneer graaf John II de Marnix de Sainte Aldegonde een groep vraagt waar de bezoekers vandaan komen. “Toeristen van over de hele wereld komen het kasteel bezichtigen, behalve de mensen van hier. Waarom is dat zo? Hebben zij geen interesse?”, vraagt de 14de graaf van Bornem zich af. “Mensen kennen Tenerife beter dan hun eigen land. Er zijn zelfs mensen in Bornem die hier nog nooit zijn geweest”, weet secretaris Luc Ribbens.

Het sprookjesachtige kasteel met zijn vele torentjes aan de Oude Schelde heeft nochtans alles om een echte trekpleister te zijn. Toerisme Vlaanderen ziet dat ook zo en zet mee de schouders onder een betere ontsluiting van het kasteel met het project ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ van de projectpartners van Schelde Sterk Merk. Bedoeling is het kasteel Marnix de Sainte Aldegonde permanent te openen voor het publiek. Daartoe moeten eerst een bezoekerscentrum en een parking worden aangelegd aan de Kasteelstraat, maar dat kan niet zomaar.

Bestemmingswijziging

Een bestemmingswijziging is nodig. “Als gemeente steunen we het project en willen we zo snel mogelijk maatregelen nemen op het gebied van planning en ruimtelijke ordening. We hebben een studiebureau de opdracht gegeven om een piste uit te werken om deze toeristische troef zo snel mogelijk uit te spelen”, zegt schepen van Toerisme Stefaan De Landtsheer. De wijziging van het ruimtelijk uitvoeringsplan vraagt veel tijd. “Dat duurt twee à drie jaar en daarna moet ook nog een bouwaanvraag volgen. Eerder kunnen we al wel investeringen doen om de toegangsweg te verbeteren.”

Voor de veertiende graaf van Bornem gebeurt het dagelijks openstellen van zijn domein liever vandaag dan morgen. “Dit is een zeer groot gebouw. Het is te koud om te dienen als familiale woonst, dus ben ik verplicht een andere bestemming te zoeken. Het moet zijn kost ook opbrengen, anders kunnen we dit niet onderhouden”, zegt hij. De graaf bewoont een kleine vleugel en is intussen 79. Hij heeft geen opvolger. Wie de 15de graaf van Bornem wordt, is nog niet geweten. “We zijn al een hele tijd op zoek. Het moet iemand uit zijn familie zijn die capabel is en het kasteel na aan het hart ligt”, zegt Ribbens. Sowieso kan niks aan het kasteel veranderen want alles is ondergebracht in stichtingen.

Koetsen

Al dertig jaar ontsluit John II de Marnix de Sainte Aldegonde het kasteel door regelmatig opendeurdagen te organiseren. Ook nu zondag en volgende week zondag 8 september zijn bezoekers welkom. Ze krijgen de uitzonderlijke collectie koetsen te zien alsook de prachtige vertrekken van de gelijkvloerse verdieping van het kasteel. Een van de blikvangers is de eetkamer, niet toevallig in het oranje. Boven wordt nog onder meer een collectie gegraveerde kunstwerken van Pieter-Bruegel de Oude tentoongesteld, maar die is enkel te zien tijdens geleide bezoeken. De opendeurdagen vinden plaats van 13 tot 16.30 uur. De inkom bedraagt 7 euro.