Gilke Croket ruilt fiets voor landbouwbedrijf van ouders: “Jammer dat ik niet echt afscheid heb kunnen nemen van het peloton” Erik Vandeweyer

08 september 2020

18u21 0 Wielrennen Deze winter stond het al in de sterren geschreven dat Gilke Croket in de loop van 2020 een punt zou zetten achter haar wielercarrière. In Outrijve nam ze voor het laatst deel aan een officiële wedstrijd. Vanaf nu kan de Bornemse hardrijdster zich focussen op een nieuw maatschappelijk leven. Toch zijn de fiets en het peloton nog niet volledig verbannen uit het leven van de renster.

Hoe bevalt het leven na het sporten? Gilke Croket zit allerminst in zak en as. “Begin juli ben ik al voltijds beginnen werken in het landbouwbedrijf van mijn ouders. Een verrassing was dat niet. Ik werkte er eerder al deeltijds. Mijn broer Lars (ex-renner, red.) is er al een tijdje aan de slag. Nu treed ik ook toe tot het familiebedrijf. We stellen 25 mensen te werk. Zelf zal ik me ontfermen over de administratie, de boekhouding en de logistiek. Het inwerken verliep snel. We telen enkel prei en venkel. Voor de buitenwereld is dat misschien een merkwaardige combinatie, maar insiders zullen niet zo verbaasd opkijken. Van mei tot augustus wordt er geen prei geoogst. In die periode kunnen we vlot overschakelen naar venkel. In ons land is dat letterlijk een vergeten groente. In Italië daarentegen is venkel zeer populair. Mijn weekends zijn nu veel rustiger en dat bevalt me wel.”

Een ander afscheid?

Wellicht had Gilke Croket gehoopt op een ander afscheid van de wielersport. “Corona heeft er anders over geoordeeld. Niet dat ik met toeters en bellen moest overladen worden, maar het is wel jammer dat ik niet echt heb kunnen afscheid nemen van het peloton. Ik kon het echter niet langer opbrengen om nog voort te trainen zonder een concreet doel. Ik denk dat ik de juiste beslissing heb genomen. Ze was ook doordacht, want deze winter had ik inderdaad al plannen om andere wegen in te slaan. Toch zal ik het wielrennen blijven volgen.”

Mooie momenten

Bij een afscheid hoort een overzicht van topmomenten. Gilke Croket denkt even na. “In feite gaat het bij mij om een totaalplaatje. Er waren veel mooie momenten. Mijn hoogtepunt maakte ik dit voorjaar mee, toen we met ons land in de ploegenachtervolging zilver pakten op de manche van de Wereldbeker in Hongkong. De voorbije winter was trouwens mijn beste. Dat geeft me wel voldoening. Ergens heb ik toch kunnen eindigen met een hoogtepunt. Ik ben altijd een teamplayer geweest. Wellicht had ik individueel meer prijzen kunnen pakken als ik meer aan mezelf had gedacht. Dat ligt echter niet in mijn karakter. De WK’s en EK’s waren ook bijzonder. Ontgoochelingen? Tot drie keer toe heb ik geprobeerd om de Olympische Spelen te halen. Telkens lukte het niet. Vooral deze winter waren we dicht bij de kwalificatie.”