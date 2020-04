Gewezen OCMW-voorzitter en gemeenteraadslid Ludo Van den Bossche overleden Els Dalemans

01 april 2020

17u46 0 Bornem Ludo Van den Bossche, gewezen OCMW-voorzitter en gemeenteraadslid in Bornem, is op 28 maart onverwacht overleden. Hij werd 65 jaar oud. “Ludo hield van Bornem en heeft enorm veel voor onze gemeente betekend. Het sociale primeerde bij hem àltijd.”

Ludo Van den Bossche was beroepsmatig actief in het onderwijs, maar daarnaast ook politiek enorm geëngageerd. Hij sloot zich aan bij CD&V Bornem en was voor de partij 18 jaar lang OCMW-voorzitter, van 1983 tot 2001. Daarna was Van den Bossche ook enkele jaren voorzitter van de lokale CD&V-afdeling. “Ludo heeft enorm veel betekend voor onze partij, onder zijn OCMW-voorzitterschap werden onder andere de eerste serviceflats in Bornem gebouwd”, zegt voormalig burgemeester Luc De boeck (CD&V). “Ik vind het jammer dat het vertrek van Ludo bij CD&V zo pijnlijk is verlopen, maar we vergeten daarom zeker niet het vele werk dat hij heeft verzet.”

B!Democratisch

De boeck doelt op de breuk binnen de partij, nadat Jo Van Eetvelt in 2010 na 40 jaar zijn burgemeesterssjerp doorgaf aan De boeck. Schepenen Werner Meskens en Paul De Ost en toenmalig partijvoorzitter Ludo Van den Bossche stapten op en lanceerden in 2012 de nieuwe lijst B!Democratisch. Zo snoepten ze de ene zetel af die CD&V nodig had om de absolute meerderheid te behouden. De partij moest voor het eerst in decennia een coalitie afsluiten.

Van den Bossche zetelde van 2013 tot 2018 voor B!Democratisch in de gemeenteraad. “Ook tijdens die raden liet Ludo het sociale àltijd primeren. Vanzelfsprekend legde hij altijd meteen die link omwille van zijn ervaring als OCMW-voorzitter”, zegt huidig burgemeester Kristof Joos (N-VA). “B!Democratisch ging bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen op in het nieuwe politieke project IEDEREENBORNEM, de partij die nu samen met N-VA de gemeente bestuurt. De bijdrage van Ludo in dit alles mogen we zeker niet vergeten.”

Zoon van de champetter

Ludo Van den Bossche was niet alleen bekend omwille van zijn politieke inzet, maar bij vele Bornemnaren ook als ‘de zoon van de champetter’. Zijn moeder, Josephina Van Aken of ‘Joske van de champetter’ vierde vorig jaar nog haar honderdste verjaardag. Het afscheid van Van den Bossche vond, omwille van de coronacrisis, plaats in strikte familiekring. Op een later moment zal nog een herdenkingsplechtigheid worden georganiseerd.